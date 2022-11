Leica Leitz Phone 2: ikonický retro design, výborný fotoaparát, ale i bláhová cena

Německý výrobce fotoaparátů Leica uvedl do prodeje svůj již druhý chytrý telefon. Nový Leitz Phone opět vychází z produktové řady Sharp Aquos a má ostře řezané hrany i vroubkování po stranách.

Vyzdvihnutí si zaslouží 47,2Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1,9 a velikostí čipu 1″. Vedle něj se nachází ještě titěrný 1,9Mpx portrétní. Oba jsou umístěny v kruhovém modulu na zádech, ke kterému výrobce nabízí i stylovou kovovou krytku. Vpředu se pak ještě nachází 12,6Mpx selfie kamerka s fázovým ostřením.

Jde prakticky o high-end smartphone, což dokládá i zbytek výbavy. Pod šasi se nachází Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB RAM a 512GB úložiště. Roli operačního systému zastává Android 12. Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh, avšak o rychlosti nabíjení se výrobce nezmiňuje. Vpředu září 6,6″ obrazovka typu IGZO OLED s rozlišením 1 260 × 2 730 pixelů a obnovovací frekvencí až 240Hz. Leica Leitz Phone 2 je voděodolný dle certifikace IP68.

Leitz Phone 2

The #Leica camera experience in a smartphone

Introducing the #LeitzPhone2 to the Japanese market, the smartphone combines uncompromising quality and outstanding optics with iconic design and innovative photographic options.

Learn more here: https://t.co/Bz5wcu2vSV pic.twitter.com/qWqF7K6zKZ

— Leica Camera AG (@leica_camera) November 10, 2022