Legendární první Mafia míří na Game Pass, zahrajete si ji i na mobilech

Mafia: Definitive Edition dorazí na Game Pass už 13. srpna

V rámci Game Passu bude k dispozici jak na konzoli a PC, tak i skrze cloud gaming

Před pár lety oživenou českou klasiku si tak budete moci zahrát i na mobilech

Remake první Mafie, respektive její tzv. definitivní edice, vyšla v roce 2020, a pokud ji náhodou ještě nemáte, ale předplácíte si Game Pass, budete si ji moci zahrát v rámci předplatného.

Nejen na Xboxu

Pozitivní je, že Mafia: Definitive Edition nebude na Game Passu jen a pouze na Xboxech, ale dorazí i na PC verzi Game Passu a bude k mání dokonce i skrze službu cloudového hraní Microsoftu.

To v praxi znamená, že si budete moci předělávku první Mafie zahrát bez problémů téměř na čemkoliv. Tedy například i na slabších strojích (např. pracovní notebook s integrovanou grafickou kartou), ale třeba i na mobilních zařízeních. Stačí jen mít solidní internetové připojení a můžete být mafiánem, kdykoliv a kdekoliv chcete.

Za připomenutí stojí, že zatímco původní Mafia je opravdu stará a vyšla už v roce 2002, její definitivní edice vyšla v roce 2020 na PC, PlayStation 4 a Xbox One. A povedla se nadmíru, ostatně stačí se podívat třeba na Metacritic, kde má finální Metascore 78 bodů ze 100.

Další díl v přípravě

Mafia si teď dává poněkud dlouhou pauzu a obecně vzato rozhodně nejde o sérii ctící pravidelnost a četnost vydávání nových dílů. Zatím posledním plnohodnotným novým dílem byla „trojka“, jenže ta vyšla už v roce 2016 a od té doby není po dalším dílu ani vidu, ani slechu.

Respektive jsme zaslechli z oficiálních úst pouze potvrzení faktu, že na další Mafii se ve studiu Hangar 13 (tvůrci třetího dílu) pracuje. Jak se však bude příští díl jmenovat, kdy se bude odehrávat, a hlavně kdy a na jaké platformy vyjde, zatím nikdo neví.

Selektivní úspěch

Mafia, kterou zrovna v našich luzích a hájích rozhodně netřeba dlouze představovat, začala svůj život v roce 2002, přičemž na „dvojku“ jsme tehdy čekali dlouhých osm let – vyšla totiž až v roce 2010.

Čekání na „trojku“ bylo přeci jen trochu kratší, ta dorazila v roce 2016. Série si tak dává zase trochu delší pauzu a bude zajímavé sledovat, kam se s chystaným čtvrtým dílem posune. Z globálního pohledu má rozhodně co dohánět, protože jakkoliv je u nás Mafia milovaná a populární, ve světě hraje druhé housle. A to nejen „GTAčku“, kterému hrají druhé housle všichni, ale i ostatním městským akcím.

V kontextu globálního trhu totiž Mafia v konkurenci všech těch Watch Dogs, Saints Row, Yakuzy, Sleeping Dogs, ale třeba i Just Cause, Cyberpunku a jiných, vzdáleně podobných „městských akcí“ ne a ne prorazit do té nejvyšší ligy. Přesto jde stále o velice povedenou sérii městských akcí, a pokud tak nemáte čirou náhodou co hrát, můžete se do moderní verze první Mafie pustit na Game Passu už 13. srpna.