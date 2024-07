Legendární pořad BBC předpověděl existenci chytrých hodinek už v roce 1987, věděl toho ale mnohem více

Britská veřejnoprávní stanice BBC vysílala do roku 2003 technologický pořad Tomorrow’s World

V něm za 38 let své existence předpověděla řadu technologických milníků, které jsou dnes standardem

V některých předpovědích se ale, alespoň prozatím, netrefila

O pořadu britské veřejnoprávní televize BBC s názvem Tomorrow’s World (Svět zítřka) patrně většina z nás nikdy neslyšela. Tento pořad, který se zabýval světem moderních technologií, vysílala BBC v letech 1965 až 2003, tedy neuvěřitelných 38 let. Během takto dlouhé doby se pořadu podařila řada poměrně přesných předpovědí toho, co nás v budoucnosti, tedy nyní žhavé současnosti, čeká. Není to ovšem ale tak, že by redaktoři a tvůrci Tomorrow’s World byli bezchybní, občas se také trefili vedle.

Chytré hodinky i oblek regulující tělesnou teplotu

Mezi ty úspěšné předpovědi patří například ty, které se týkaly nositelné elektroniky. Ty se týkaly například hologramů, které budou mít kapesní formát. Těch jsme se zatím v pravém slova smyslu nedočkali, nicméně se zařízeními jako Microsoft HoloLens, Google Glass nebo Apple Vision Pro jsme k hologramům v kapesní podobě blízko.

Redaktoři také zmínili možnost otevřít dveře s pomocí otisků prstů, což dnes není problém díky chytrým zámkům, které jsou také cenově relativně dostupné. Příliš vedle nebyl pořad Tomorrow’s World ani v případě přenosné tiskárny, která je schovaná v kufříku. Ačkoli k dokonalosti mají přenosné tiskárny ještě daleko, nejedná se o žádnou futuristickou technologii.

Poměrně překvapení byla také předpověď, že si s sebou budeme nosit celou kancelář, a to rovnou na zápěstí. Redaktor měl na mysli chytré hodinky, skrze které budou umět komunikovat se světem skrze satelit a mezi jejich funkce bude patřit například sledování televize či telefonování. V kostce se jedná o dnes již standardní chytré hodinky s integrovanou SIM kartou, díky kterým lze komunikovat se světem, vyhledávat informace, poslouchat hudbu či telefonovat.

Kde stále na vyplnění předpovědi čekáme, je případ obleku, který absorbuje tělesnou teplotu a uvolňuje ji do okolí. Tato technologie by nám při současných vedrech jistě přišla vhod, bohužel komerčně dostupná stále není, byť nadšenci zkonstruovali něco podobného tomuto nápadu, inspirovaného Dunou. I přes tento drobný přešlap je poměrně obdivuhodné, jak dobře dokázali technologičtí nadšenci z BBC v minulosti předpovědět, kudy se bude technologický vývoj ubírat. Bude také zajímavé sledovat, zda se někdy v budoucnu vyplní i ostatní jejich předpovědi.