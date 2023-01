Legendární anime One Piece dostane filmovou adaptaci. Postará se o ni Netflix

Netflix se chystá na další adaptaci anime s živými herci

Celosvětová obliba One Piece nicméně není zárukou úspěchu

Streamovací gigant má s podobnými adaptacemi rozporuplné zkušenosti

Anime sága One Piece patří společně s Narutem a Bleach mezi takzvanou „velkou trojku“ anime a mangy žánru šónen, což už něco znamená. Se svou početnou armádou fanoušků to One Piece dotáhlo na více než tisíc epizod, přičemž nic prozatím nenaznačuje, že by měl tento fenomén zaniknout. Celosvětové popularity One Piece chce využít také Netflix, který láká na filmové zpracování s živými herci.

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF — Netflix (@netflix) January 30, 2023

O samotném snímku toho příliš mnoho nevíme, neboť Netflix zveřejnil pouze filmový plakát a informaci o uvedení v roce 2023. O adaptaci se začalo poprvé mluvit už v roce 2020, nicméně kvůli celosvětové pandemii lze zpoždění omluvit. Do hlavní role Luffyho byl původně obsazen Iñaki Godoy, jako Zoro se měl představit Mackenyu, Nami měla ztvárnit herečka Emily Rudd, Usoppa měl hrát Jacob Romero Gibson a role Sanjiho se měl ujmout Taz Skylar.

Jestli pandemie v hereckém obsazení nezpůsobila rošádu, není pro tuto chvíli jasné, neboť Netflix o čemkoli ze zákulisí poctivě mlčí. Ačkoli fanoušci jistě mohou být z filmové adaptace One Piece nadšení, kvůli předchozím spíše negativním zkušenostem s filmem Death Note (ČSFD: 47 %) a seriálem Cowboy Bebop (ČSFD: 65 %) je potřeba mít střízlivá očekávání.