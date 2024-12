Lednové překvapení? Společně s řadou Galaxy S25 se má ukázat i nový Galaxy Ring 2

Na lednovém Galaxy Unpacked budou prim hrát nové Galaxy S25, Samsung ale údajně chystá překvapení

S velkou pravděpodobností zde ukáže světu Galaxy Ring 2, tedy novou generaci chytrého prstenu

Lze očekávat jen drobnou ukázku, s tím že na trh bude novinka uvedena později, jako tomu bylo u první generace

Svůj první chytrý prsten, Galaxy Ring, ukázal Samsung světu poprvé v lednu 2024. Oficiálního představení se dočkal v únoru na MWC a široká veřejnost pak dostala příležitost si novinku pořídit až v červenci. Dle všeho by však na sebe neměl jeho nástupce nechat dlouho čekat. Jak nyní uvádí server GSMArena, měl by Samsung na lednovém Galaxy Unpacked překvapit a ukázat právě zde inovovanou verzi svého prstenu, Galaxy Ring 2.

Lepší funkce, více velikostí

Samsung se tentokrát údajně lépe vyzbrojil na boj s konkurencí. Měl by totiž prsten nabídnout ve dvou nových velikostech, aby mohl uspokojit širší spektrum zákazníků. Konkrétně by se mělo jednat o velikosti 14 a 15. V těchto velikostech nabízí prsten například jeden z hlavních konkurentů, Oura Ring. Aktuální generace prstenu od Samsungu končí u velikosti 13. Dále by měl Galaxy Ring 2 disponovat kvalitnějšími a přesnějšími senzory, nebo vylepšenými AI funkcionalitami. Očekává se rovněž lepší výdrž baterie.

Dle dalších dosud uniklých informací by měl Galaxy Ring 2 nabídnout tenčí a minimalističtější design. Rovněž se spekulovalo o upravitelné velikosti prstenu, což však vyvrací již zmíněné novější zprávy o dvou přidaných velikostech.

Hlavními hvězdami nadcházejícího Galaxy Unpacked však stále budou nové Galaxy S25, přičemž u prstenu lze očekávat jen drobnou ochutnávku. Co se uvedení na trh týče, je na místě počítat s podobným harmonogramem jako u první generace. Sice již dříve kolovaly internetem spekulace o rychlejším odhalení, ale nyní je již jasné, že dříve než na lednové konferenci k tomu nedojde.