Lákavé nabídky z App Store: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma

Apple byl prvním, kdo představil obchod s aplikacemi. Na něm si můžete stáhnout nebo koupit cokoliv, co vás zajímá a baví. Tento koncept poté převzal Google s operačním systémem Android a svým způsobem se inspiroval i Microsoft se svým obchodem aplikací. Na App Store jsou některé úplně zdarma, za jiné zaplatíte. A právě teď za některé z nich nezaplatíte ani korunu.

K dispozici jsou aplikace pro biology, rodiče, děti i sportovce. Můžete se podívat zblízka na 3D modely lidského oka nebo si s pomocí aplikace naplánujete svůj workout i hubnutí do plavek. Pokud očekáváte nějakou významnou událost, můžete si nastavit odpočet dní. K dispozici jsou opět i herní tituly, ale tentokrát jsou jen čtyři. Snad jich příště bude více.

Aplikace, které jsou dočasně zdarma

Vodoznaky do fotografií můžete vložit mnoha způsoby. Aplikace Ray Watermark dělá přesně to, co byste od ní čekali a ještě něco navíc. Kromě označení fotografií můžete s touto appkou vložit vodoznak i do videa. Běžně stojí tato aplikace 3 dolary, ale pro omezenou dobu za ni nezaplatíte ani korunu. Ray Watermark je také velmi kladně hodnocená aplikace a má téměř 700 kladných recenzí. Je tedy důvěryhodná a jejím stažením neuděláte chybu.

Pokud chcete změnit vzhled svého prostředí a předělat tak iPhone podle svého vkusu, bude aplikace PhotoX tím pravým nástrojem. Obsahuje přes půl milionu živých tapet a fotografií. Běžně byste za tuto appku dali zhruba 2 dolary (cca 50 Kč), ale po omezenou dobu je zcela zdarma.

Hry, které jsou dočasně zdarma

Open Bar! Spíše než název hry to zní jako zvolání na období letních festivalů a akcí. Takhle se však jmenuje hra, ve které pomocí puzzle plníte různé mise a úkoly. Tato hra byla ve výběru Applu „Best of January“ a k plnému hodnocení chybí pouze dvě desetiny. Recenzí je téměř 700 a naprostá většina je kladná, takže čas strávený s touto hrou by měl stát za to.

Chcete si procvičit mozkové závity? S hrou Minimal Maze budete muset procházet bludištěm, ve kterém se musíte vyhýbat překážkám a přemýšlet před každým tahem. Tato appka je v Top 5 mezi logickými hrami a zajišťuje, že se budete muset občas pořádně zamyslet. Hra má celkově 90 kol a rozhodně ji nezvládnete dohrát za pár hodin.

Aplikace, které jsou dočasně ve slevě

Správu času řeší každý svým způsobem, který mu nejvíce vyhovuje. Někdo upřednostňuje starý dobrý papír, jiní volí moderní cestu digitálního kalendáře. A i těchto kalendářů je velká spousta. Nyní se na App Storu objevila sleva na jeden z nejoblíbenějších kalendářů platformy pro zařízení od Applu. Už jeho název je doslova úžasný – Awesome Calendar. S téměř třemi tisíci kladnými recenzemi se dostal na jedenáctou příčku v aplikacích pro lepší produktivitu.

Aplikace Scanner je momentálně na polovině své běžné ceny (2 dolary místo 4 USD) a je velmi kladně hodnocena. S touto appkou můžete proměnit svůj iPhone (v popisku je zmíněno, že není kompatibilní s iPady) v perfektní nástroj pro skenování dokumentů. Ty můžete ukládat do PDF nebo ve vysokém rozlišení do JPEG. Přímo v aplikaci můžete přidat svůj elektronický podpis, dokument je pak možno sdílet nebo poslat k tisku. Skenované dokumenty pak můžete uložit na podporované cloudy (Google Drive, Dropbox, Evernote).

S aplikací after FÒCUS bude úprava vašich fotografií mnohem jednodušší. Aplikace za vás náhodně vybere filtry a úpravy, které se k dané fotografii hodí. Samozřejmě si ale můžete snímky upravit podle svého gusta a after FÒCUS nabízí přes 850 různých efektů a filtrů. Momentálně ušetříte zhruba polovinu a za appku dáte 99 centů.