Kuriózní chyba Microsoftu: letní update Windows 11 pustil na nepodporované počítače

Microsoft před nedávnem dokončil práce na první velké aktualizaci Windows 11. Z testovacího sestavení s číslem 22621 se před nedávnem vyklubala verze RTM, která je určena k ostrému nasazení na nových počítačích. Do služby Windows Update by se měla dostat někdy na přelomu léta a podzimu.

Pokud si chcete novinky vyzkoušet již dnes, máte možnost – Microsoft sestavení 22621 vpustil v rámci Insider programu do kanálu Release Preview, který slouží k testování hotových, avšak zatím oficiálně neuvolněných nových verzí systému. Toto sestavení by mělo být stabilní a nemělo by obsahovat žádné závažné chyby. Ačkoliv jedné poměrně velké chyby se Microsoft přeci jen dopustil…

Někteří testeři zapojení do programu Insider si všimli, že se jim chystaná aktualizace nabízí v systému Windows 10, a to i na počítačích, které nesplňují minimální požadavky pro běh Windows 11. Povětšinou se jedná o stroje se staršími typy procesorů, které podle Microsoftu nejsou na běh jedenáctek vhodné. Jak ale ukazují poznatky lidí, na těchto strojích bez obtíží fungují podobně jako desítky.

Microsoft has accidentally released Windows 11 for unsupported PCs. Release Preview testers have been able to upgrade freely on old CPUs. Oops. Details here: https://t.co/JvDefysHiS pic.twitter.com/3FneNxRPoP — Tom Warren (@tomwarren) June 9, 2022

Microsoft paradoxně neumožňuje na nepodporovaném hardwaru ani testování nejnovějšího systému v rámci Insider programu, tudíž možnost aktualizovat na ostrou verzi představuje poměrně zásadní chybu. Zástupci firmy již potvrdili, že se nejedná o záměr, ale o omyl, který bude napraven. Podle oficiálního vyjádření se minimální požadavky na Windows 11 s příchodem příští velké aktualizace měnit nebudou, byť by si to mnozí přáli.

The requirements have not changed. We're looking into the scenario. Thank you for sharing! — Windows Insider Program (@windowsinsider) June 8, 2022

A co ti, kteří si již update nainstalovali? Dá se předpokládat, že jim stejně jako kdy jindy vyskočí na displeji informace, že používají Windows 11 na nepodporovaném hardwaru a že se mají vrátit na Windows 10.