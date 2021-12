Který výrobce je podle vás největším inovátorem? Dejte nám vědět v anketě týdne

Inovace jsou hnacím motorem pokroku v takřka každém odvětví lidské činnosti. Chytré telefony nejsou výjimkou – ostatně bez snahy o inovaci by nevznikl iPhone, a tím by se celé odvětví smartphonů možná nevyvíjelo tak rychle, jako se tomu stalo od roku 2006. Posun kupředu je důležitý prakticky pro každou novou generaci chytrých telefonů – ostatně proč byste si měli kupovat nový telefon, kdyby toho neuměl více než váš současný?

Některé hlasy nicméně tvrdí, že v posledních letech není rychlost inovací dostatečná. Apple už nepatří mezi průkopníky, ale často představuje nové funkce až několik let poté, co se objeví v konkurenčních zařízeních. Těžiště inovací se přesunulo do Jižní Koreje a k některým čínským výrobcům, ale ačkoli je nadějný trend ohebných zařízení na dobré cestě, zatím se stále nejedná o masovou záležitost.

Nás ovšem zajímá, co si myslíte vy, naši čtenáři. Která společnost je podle vás v současné době nejinovativnější? Je to stále Apple, Samsung, nebo někdo úplně jiný? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.