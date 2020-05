Král mezi mobilními procesory: Snapdragon 875 bude vyráběn 5nm procesem

Jestli vše půjde podle plánu, představí Qualcomm na konci letošního roku nový vlajkový čipset určený do nejvýkonnějších smartphonů příštího roku. Je vyvíjen pod kódovým označením SM8350, jeho „prodejní“ označení bude pravděpodobně Snapdragon 875. Server 91mobiles.com nyní přinesl první náhled na parametry, jimiž se bude chlubit.

Čipset má být vyroben v továrnách společnosti TSMC moderním 5nm procesem, který má zajistit výrazně lepší efektivitu. Procesorovou jednotku mají tvořit nová jádra Kryo 685 založená na návrhu Arm v8 Cortex. Grafické operace bude mít na starosti modernější čip Adreno 660 GPU, který doplní Adreno 665 VPU (vector processing unit) a Adreno 1095 DPU (data processing unit). O zpracování obrazu se postará procesor Spectra 580.

We received specs of Qualcomm's upcoming flagship processor, possibly the Snapdragon 875 (w/ code name SM8350) anonymously. Leaving it to the experts for determining and telling us how impressive the new chipset might be!

