Konzolové novinky: na Xboxu rozjedete GeForce Now, na PlayStation 5 míří Apple Music

Herní konzole Xbox a PlayStation jsou od tohoto týdne ještě o něco chytřejší, neboť vám umožní rozjet nové služby od poskytovatelů třetích stran. Na konzolích Xbox si nově budete moci užít streamované hraní ze služby GeForce Now, PlayStation 5 se pro změnu otevřel službě Apple Music.

Zářijová aktualizace konzolí Xbox (One a Series S/X) přinesla internetový prohlížeč Microsoft Edge, přičemž v tomto týdnu umožnila NVidia skrze tento prohlížeč provozovat službu GeForce Now (zatím pouze v betaverzi). Prostřednictvím Microsoft Edge se tak můžete na svém Xboxu dostat ke kompletní knihovně více než 1000 her, včetně těch z obchodu Steam.

Základní přístup k GeForce Now je zdarma a opravňuje uživatele k hodinovému hraní vybraných her v rozlišení Full HD, díky podpoře myši a klávesnice není k hraní nutný gamepad. Na svém Xboxu si tak můžete například užít i novinku Age of Empires 4, která gamepad nepodporuje.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM

— Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021