Konzole Playstation 5 je zatím ztrátová. Do zisku se má dostat příští měsíc

Vyrábět herní konzole není žádný med. Na začátku každé nové generace stojí výroba každého kusu velké peníze, přičemž jen zřídkakdy bývají konzole ziskové. Časem nicméně komponenty zlevňují a výrobní procesy se zefektivňují, díky čemuž se konzole na konci svého životního cyklu velmi často dostává do zisku. Sony nicméně u aktuální herní mašiny Playstation 5 chce investory příjemně překvapit.

Už v červnu by se Playstation 5 měl dostat na nulu, přičemž do zisku se má přehoupnout ještě ve stejný měsíc, alespoň to japonský gigant slíbil investorům. Ziskovost se týká základní varianty PS5 s Blu-ray mechanikou. Bohužel ve zprávě nepadlo ani slovo o tom, jestli se podobnému vývoji těší také levnější varianta PS5 bez optické mechaniky.

Ziskovost Playstationu 5 relativně brzy po zahájení výroby je pro Sony velmi dobrou zprávou. Jestli je na tom největší konkurent Microsoft stejně, můžeme jen spekulovat, neboť gigant z Redmondu je v tomto ohledu tajnůstkářský. Nintendo se na druhou stranu snaží svůj hardware prodávat vždy se ziskem, což se nicméně často projevuje na výkonu dané konzole.