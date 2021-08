Konkurence pro Samsung? Chytré hodinky Fossil Gen 6 vystrkují růžky

S představením nové verze systému Wear OS na sebe Samsung strhl veškerou pozornost oznámením, že ve prospěch operačního systému od Googlu končí se svým Tizenem. Na akci Unpacked poté představil hned dva modely hodinek, konkrétně Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic. Ačkoli je záře reflektorů v současné chvíli upřena pouze na korejského giganta, nemusí to být na dlouho.

O pozornost se chystá poprat značka Fossil, která plánuje představení nových chytrých hodinek s Wear OS 3. I když se o jejich odhalení prozatím pouze spekuluje, na internet díky leakerům unikl první render hodinek Gen 6. Ty by měly navazovat na předchozí 5. generaci, která spatřila světlo světa v roce 2019.

Podle serveru WinFuture.de, dostanou Fossil Gen 6 OLED displej o velikosti 1,28″ s rozlišením 416 x 416 pixelů, čipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ a 8 GB vnitřní paměti. Kapacita baterie zmíněna nebyla, nicméně hodinky by měly vydržet až 24 hodin na jedno nabití a dobít je z 0 na 100 procent by mělo trvat okolo jedné hodiny. K dispozici mají být také dvě velikosti, konkrétně 42 mm a 44 mm, přičemž pouzdro bude pravděpodobně vodotěsné do 50 metrů.

Fossil Gen 6 nechtějí nechat všechny vavříny Samsungu