Konec skrývání. Pentagon příští rok zveřejní poznatky o UFO. Něco ale víme už nyní

Americké ministerstvo obrany před několika měsíci nečekaně zveřejnilo videa zachycující UFO, tedy neidentifikované létající předměty. Videa se sice na veřejnost dostala formou úniku již dříve, oficiální zveřejnění však přesto vzbudilo jistý údiv. Americká vláda totiž historicky o tomto tématu není příliš sdílná.

Časy se však zřejmě mění. Noviny The New York Times nedávno zveřejnily obsáhlý článek informující o tom, že zákon autorizující oblast působnosti a rozpočet amerických tajných služeb na příští rok, obsahuje požadavek na větší transparentnost. Konkrétně se počítá s tím, že orgán zodpovědný za monitorování a výzkum UFO do 180 dní od nabytí účinnosti zákona zveřejní minimálně část svých poznatků formou veřejné zprávy. Vzhledem k vyjádření lidí obeznámených s tématem to vypadá, že se možná dozvíme zajímavé věci.

Pentagon mlžil, tajný projekt nikdy neskončil

Americká vláda UFO organizovaně zkoumá od padesátých let. V roce 2017 The New York Times poprvé informovaly o programu zvaném Program pokročilé identifikace hrozeb pro letectví. Tehdy ministerstvo obrany reagovalo prohlášením, že program po roce 2012 přestal být financován a je zrušen. Lidé obeznámení s děním nicméně tvrdili, že program tajně pokračoval i nadále. To ostatně později ministerstvo potvrdilo.

O fungování programu po roce 2017 je toho však známo málo, na protest proti extrémnímu tajnůstkářství dokonce v tomto roce rezignoval tehdejší šéf programu Luis Elizondo. Tajné je i financování zpravodajských služeb a známá tak není ani celková částka vynakládaná ročně na veškeré zpravodajské aktivity. Odhaduje se, že dosahuje desítek miliard dolarů. „UFO program“ však bude zřejmě jen zlomek částky, u Programu pokročilé identifikace hrozeb pro letectví se mluvilo o částce 22 milionů dolarů.

Jisté však je, že z tohoto programu vznikla Pracovní skupina pro neidentifikované letecké jevy. Ta je totiž zmiňována ve výše uvedeném návrhu zákona a patří pod Kancelář námořní zpravodajské služby. Tato skupina by měla dále pokračovat s evidencí a výzkumem zvláštních leteckých jevů. Ovšem jak již bylo řečeno výše, tentokrát by vše mělo být poněkud transparentnější směrem k veřejnosti. To ostatně tvrdí i bývalý vojenský zpravodajec a šéf programu Elizondo: „Program se už nemusí skrývat ve stínech. Dostane se mu nové transparentnosti.“

Zájem významných politiků

Od reformovaného programu si hodně slibují i významní američtí politici. Někdejší předseda senátní většiny Harry Reid například řekl, že doufá, že program zaměří svou pozornost k hledání létajících objektů z „jiných světů“. Fakticky však je hlavním cílem programu především zjistit, jestli pozorované jevy a létající objekty nemá na svědomí spíše než mimozemšťané nějaký jiný stát, či dokonce nestátní aktér.

Významný republikánský senátor a někdejší prezidentský kandidát Marco Rubio, který také sedí v čele senátního výboru pro zpravodajské služby, o tématu mluvil v červencovém rozhovoru pro CBS. Jeho hlavní obavou jsou objekty pozorované nad americkými vojenskými základnami. Senátor zdůrazňuje, že by mělo být zájmem vlády zjistit, kdo je za tyto akce zodpovědný.

Rubio vyjádřil obavu, že Čína nebo Rusko mohla získat „nějaký technologický průlom“, který by jim „umožňoval provozovat tento typ aktivit“. Podle Rubia některé zaznamenané objekty nad americkými základnami vykazovaly parametry technologií, které USA nemají k dispozici. Senátor svá slova nicméně hned mírnil s tím, že „možná je zde zcela nudné vysvětlení“ a věc se musí vyšetřit.

Téma UFO není zřejmě úplně cizí ani americkému prezidentovi. V rozhovoru pro podcast Triggered svého syna Donalda Trumpa Jr. v červnu řekl, že „ví nějaké velmi zajímavé věci“ o městě Roswell v Novém Mexiku. To je již desítky let hlavním centrem spekulací o UFO či mimozemských civilizacích. Vděčí za to zejména události z roku 1947 zvané Roswellský incident. Když se však syn–moderátor svého otce zeptal, jestli neplánuje nějaké informace odtajnit, dozvěděl se, že si to prezident „bude muset promyslet“.

Co vlastně vláda ví?

Jaké jsou tedy vlastně poznatky, resp. indicie, na základě nichž vládní organizace UFO zkoumají? Kromě trojice zveřejněných videí toho oficiálně moc známo není. The New York Times nicméně mluvily s lidmi, kteří o programu ví bližší informace a byli ochotni o nich mluvit.

Podle výpovědí těchto lidí a částečně odtajněných dokumentů údajně již více než 10 let Pentagon podává výborům Kongresu, vládním představitelům, a dokonce zástupcům některých leteckých firem tajná hlášení, týkající se nevysvětlených jevů a incidentů s UFO. Zjištěné informace jsou přitom skutečně zajímavé.

Jedním z oslovených byl bývalý demokratický senátor Harry Reid, který se v době svého působení v pozici předsedy senátní většiny zasazoval o financování tehdejšího programu zkoumajícího UFO. Reid říká, že na základě svých poznatků z tehdejší doby věří, že skutečno mohlo dojít k nehodám neznámých objektů, k jejichž troskám se povedlo vládě dostat. Podle něj existují indicie různého významu, na základě nichž lze usuzovat, že vláda i privátní sektor drží materiály z těchto incidentů.

Existují trosky mimozemských letounů?

Žádné takto získané materiály nebyly nikdy nabídnuty k nezávislému zkoumání a oficiálně nebyla potvrzena ani jejich existence. Další z oslovených The New York Times však tuto tezi potvrzuje. Podle astrofyzika Erica W. Davise, který pracoval jako kontraktor a později konzultant v „UFO programu“ amerického ministerstva obrany, skutečně takové případy existují. Podle Davise byly zkoumány materiály, u nichž se nepovedlo zjistit jejich původ. Davis dodává, že „sami jsme je vyrobit nemohli“.

Neschopnost rozpoznat původ materiálu samozřejmě nutně neznamená, že má mimozemský původ. Astrofyzik Davis však tuto teorii zřejmě považuje za nejpravděpodobnější. Místo na ministerstvu obrany sice vyměnil za práci v neziskové organizaci Aerospace Corporation zabývající se výzkumem a konzultacemi pro civilní i vojenské vesmírné projekty, avšak s vládou spolupracuje stále.

Reportérům dokonce řekl, že v březnu předal ministerstvu obrany tajné hlášení o nálezech materiálů „z dopravních prostředků nepocházejících ze Země“. Obdobné hlášení pak prý prezentoval koncem října i ve dvou výborech Kongresu. Výbory na žádost o potvrzení této informace nereagovaly.

Dozvíme se příští rok něco víc?

Článek The New York Times prezentuje poměrně přelomové informace, a tak nějak mezi řečí vlastně konstatuje, že vláda a možná i soukromý sektor skutečně zkoumají mimozemské technologie. Noviny se přitom odkazují na vyjádření konkrétních lidí prokazatelně spojených s programy výzkumu UFO. Je třeba brát v úvahu, že jde zpravidla o lidi s bezpečnostní prověrkou. V případě Luise Elizonda pak dokonce přímo o bývalého vojenského zpravodajského důstojníka a šéfa celého programu.

Problém však je, že vzhledem k trvajícímu utajení většiny skutečností, žádný z oslovených nemohl nabídnout nic více než obecná prohlášení. Jakkoliv tedy jde o vesměs důvěryhodné osoby, bez fyzických důkazů, které předložit nemohou, neexistuje pro jejich tvrzení hmatatelný podklad.

To by se teoreticky mohlo změnit již příští rok, kdy začne platit zmiňovaný zákon vyžadující vytvoření zprávy určené pro širokou veřejnost. Otázkou nicméně je, co vše taková zpráva bude obsahovat. Harry Reid říká, že je „extrémně důležité, aby se zveřejnily informace o získaných materiálech či strojích“. Bývalý senátor si myslí, že by mělo být veřejně upřesněno, co přesně se ví, a co ne.

Oproti tomu je zde však pohled senátora Rubia, který na věc nahlíží z vojenského hlediska. A pokud by nešlo o mimozemské technologie, ale technologie nějakého nepřátelského aktéra (což se zdá pravděpodobnější), nebylo by asi úplně vhodné všechny detaily vytrubovat do světa. Na konečnou podobu zprávy si tak budeme muset počkat do příštího roku. Teoreticky také může po letošních volbách nastat změna v zákoně, byť se zdá, že toto je otázka, na níž vzácně panuje shoda obou politických táborů v USA.