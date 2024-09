Konec falešným recenzím. Google Mapy jim konečně vystavily tvrdou stopku

Falešná hodnocení podniků jsou rozšířenější, než si myslíme

Google je ve svých Mapách přestane tolerovat

Zatímco některé smaže, v jiných případech může jen zobrazit ostudnou zprávu

Nejeden člověk před tím, než navštíví nový podnik, udělá jednu zásadní věc – podívá se na recenze na Mapách Google. Ty jsou dobrým orientačním bodem obzvláště ve chvíli, kdy se například pohybujete v cizím prostředí a chcete si co nejrychleji vybrat co možná nejlepší podnik. Recenze ovšem mohou být v některých případech notně zavádějící a výjimkou nejsou ani případy, kdy si podniky dokonce platí falešné recenze, které jim mají přitáhnout nové a nic netušící zákazníky. Ostatně to známe i z našeho prostředí, přičemž tomuto se podrobněji věnovalo youtuberské duo Kluci z Prahy.

Google Mapy zatočí s falešným hodnocením

Falešné recenze ale nevadí jen zákazníkům a investigativním youtuberům, ale také samotnému Googlu. Mapy Google se nyní zaměřují na firemní stránky, které se podílejí na falešných recenzích, a upozorňují na tuto činnost své uživatele. Google zavede omezení vůči firemním profilům, které porušují zásady vyhledávacího giganta týkající se falešných hodnocení – například dočasně odstraní recenze, zablokuje vytváření nových recenzi nebo hodnocení, případně zobrazí varovnou zprávu u profilů, u nichž byly falešné recenze odstraněny.

Nová praxe se podle dostupných informací týká především Velké Británie, avšak podle serveru Search Engine Roundtable byla stránka podpory Googlu aktualizována tak, že nejspíše nová pravidla platí celosvětově. Zásady společnosti Google říkají, že příspěvky do Map by měly odrážet skutečný zážitek z daného místa nebo podniku. Na firemních stránkách není dovoleno zobrazovat obsah, který přesně nereprezentuje dané místo nebo produkt nebo byl motivován tím, že recenzenti dostali zaplaceno, slevu nebo dárky zdarma. Mapy Google budou také vyhledávat recenze, které se pokoušejí manipulovat s hodnocením zveřejněním z více účtů, nebo využívají emulátory, upravené operační systémy nebo jiné metody, které napodobují skutečné uživatele.

Není jasné, jak bude Google přesně určovat, která hodnocení tato pravidla porušují, ale hrozba veřejné ostudy může být dostatečná k tomu, aby některé podniky odradila od snahy uměle zvyšovat své hodnocení. Varovná zpráva může také pomoci uživatelům vyhnout se návštěvě míst, která Google považuje za nedůvěryhodná, namísto toho, aby podezřelé recenze jednoduše zmizely bez vysvětlení.