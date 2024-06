Kolik nepovedených fotek máte v mobilu? Nevšední průzkum ukázal překvapivá čísla

Průměrný Evropan má v telefonu 268 nepovedených snímků

Mezi ženami se počet špatných fotek pohybuje okolo 330, muži jich v telefonu mají přibližně o 100 méně

Pět procent dotázaných dokonce kvůli špatné portrétové fotografii ukončilo se svým protějškem vztah

Fotografování je jedna z nejčastějších činností, kterou se svým chytrým telefonem děláme. Od ústupu klasického kinofilmu a přechodu k digitální paměti se nicméně rozmohl trend, kdy už nepřemýšlíme nad kompozicí a ideálním nastavením zařízení pro co nejlepší fotku, ale jednoduše pořídíme sérii snímků a poté si vybereme jen ten nejlepší pro sociální sítě. Ty nepovedené nám nicméně v telefonu už zůstávají a dále s nimi nepracujeme, alespoň to zjistil průzkum, který zadala čínská společnost Honor.

Touha po dokonalém snímku může skončit rozchodem

Kvůli snaze o dokonalou portrétní fotografii jsou evropské mobilní telefony zahlceny zbytečnými a nechtěnými snímky. Až 75 % Evropanů předtím, než vybere konkrétní snímek svých blízkých, pravidelně pořídí několik fotek, takže v průměru mají ve svých telefonech uloženo přibližně 268 nepovedených snímků a 12 % jich má uloženo dokonce více než 400. Ženy mají v telefonu v průměru 330 nepoužitelných snímků, zatímco muži obvykle zhruba o stovku méně, konkrétně 224. Svou roli hraje i věk. Nejvíce nepovedených fotografií má generace Z, a to 360, zatímco u 35–45letých je to „skromnějších“ 200 nepoužitých fotek.

To ale není všechno, co průzkum Honoru odhalil. Z výsledků vyplývá, že téměř třetina Evropanů ve věku 18–45 let se cítí trapně, když někomu trvá příliš dlouho, než je dobře vyfotí, a každý pátý se cítí otráveně, když fotografické dovednosti jeho blízkých nejsou na patřičné kvalitativní úrovni. Schopnost dobře fotit lidé hledají i u svých potenciálních partnerů.

Téměř třetina, konkrétně 30 % respondentů, uvedla, že když je někdo chce vyfotit, cítí se výjimečnější a 13 % přiznalo, že je větší šance, že s někým začnou chodit, když bude dotyčný dobrý ve focení. Pro menší část účastníků průzkumu je to skutečně zásadní – 6 % z nich dokonce přestalo kvůli pořízené fotografii s někým mluvit a 5 % kvůli fotografii, která se jim nelíbila, ukončilo vztah. Dokonce až 14 % respondentů se ze stejné příčiny s někým pohádalo.

Téměř polovina lidí, konkrétně 46 %, pociťuje v situaci, kdy je někdo požádá o vyfocení, velký tlak na pořízení dobrého snímku a více než třetina lidí (36 %) přiznává, že neví, jak vlastně dobrou portrétní fotografii pořídit. Navzdory tlaku na dokonalé zachycení na fotkách uvedlo 59 % respondentů, že pořízení dobré portrétní fotografie jim přináší radost. Třetina (34 %) respondentů uvedla, že podle nich může dobrá portrétní fotografie o lidech prozradit něco víc, a 49 procentům respondentů se líbí, když fotografie vystihuje něčí osobnost.

Výzkum provedla společnost Censuswide na objednávku společnosti Honor v minulém měsíci. Průzkumu se zúčastnilo více než 10 000 uživatelů ve věku 18–45 let z pěti zemí – Velké Británie, Francie, Německa, Španělska a Itálie. Na každém trhu odpovídalo 2000 respondentů. A jak jste na tom vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.