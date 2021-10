Když se aprílový žertík zvrtne v realitu. Microsoft začíná prodávat lednici ve tvaru Xboxu

Když Microsoft poprvé odhalil design konzole Xbox Series X, objevila se na internetu spousta vtipných reakcí, které přirovnávali novou konzoli k lednici. A jelikož jsou v Microsoftu veselé hlavy, využili tohoto přirovnání v propagačních materiálech, v nichž lednici a nový Xbox postavili vedle sebe, aby byl vidět jasný rozdíl v jejich velikosti.

Několik Xbox lednic v životní velikosti bylo dokonce vyrobeno; měly na výšku přes 180 cm, vážily 181 kg a z čelní strany je zdobilo svítící logo Xbox.

Po otevření se lednice rozsvítila zeleně a zahrála melodii, jakou hraje reálná konzole při svém spouštění. Jednu z těchto velkých lednic získal i rapper Snoop Dogg, o další z nich byla uspořádána soutěž.

Tím ale ledničkový příběh Xboxu nekončí. Na letošního apríla proběhla na Twitteru soutěž #BestOfTweets Brand Bracket, přičemž do finále se probojovaly značky Xbox a Skitties. A jelikož chtěl marketingový ředitel Xboxu Aaron Greenberg tento souboj vyhrát, slíbil, že pokud Xbox zvítězí, začnou v Microsoftu vyrábět mini lednice ve stejném designu.

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021