Když dva je více než sedm. TSMC pracuje na 2nm čipsetech budoucnosti

Pamatujete dobu, kdy běžným standardem výroby mobilních čipů, byla hodnota 28nm? Je to teprve 7 let, kdy se výrobní proces posunul z 28 nanomentrů na 20 nm (jedním z prvních byl Qualcomm Snapdragon 808). V roce 2020 nejsou žádnou výjimkou 7nm procesory, které nabízejí vysoký výkon při nízké energetické náročnosti. Dnešní realita byla ještě pár let zpátky naprostým sci-fi a TSMC již pracuje na moderní budoucnosti mobilních procesorů.

Tip: První ARMový procesor pro jablečné počítače má mít dvanáct jader

TSMC se stará o vývoj procesorů nejen pro Apple a právě letošní A14 by měl být prvním čipem s 5nm výrobním procesem. Za další dva roky bychom se mohli dočkat 3nm čipů a v roce 2025 se zřejmě do konečného zařízení dostane 2nm procesor, na kterém TSMC pracuje od minulého roku. To bude znamenat téměř čtyřnásobný nárůst tranzistorů na procesoru a dočkáme se tedy dalšího zvýšení výkonu. Co bude následovat po překročení nanometrové hranice? Ať už to bude cokoli, polovodičoví giganti již teď jistě mají plány na budoucnost procesorů.