První ARMový procesor pro jablečné počítače má mít dvanáct jader

V roce 2005 byla na vývojářské konferenci WWDC oznámena jedna z největších proměn jablečných počítačů v historii firmy, a to přechod z procesorů PowerPC na Intel. Toto patnáctileté partnerství vydrželo oběma firmám až dodnes, avšak brzy jej zřejmě naruší mladší, štíhlejší a efektivnější výzva – vlastní procesory Apple postavené na architektuře ARM.

MacBook s Apple A14?

Jak očekává obvykle dobře obeznámený informátor Ming-Chi Kuo, prvního Macu s vlastním procesorem bychom se měli dočkat už v příštím roce. Podle nejnovějších informací serveru Bloomberg se má jednat o ARMový čipset, který bude vyroben moderním a efektivním 5nm procesem v továrnách tchajwanského TSMC. Procesor bude postaven na základech mobilního čipsetu Apple A14 určeného do letošních podzimních iPhonů, avšak bude mnohem výkonnější.

Zatímco srdce příštích iPhonů má disponovat 4 výkonnými a 4 efektivními procesorovými jádry, křemík pro počítače má být složen z celkem 12 procesorových jader (8 výkonných jader s označením Firestorm + 4 efektivní s označením Icestorm). Všechny počítačové ARMové čipsety jsou vyvíjeny pod hlavičkou v přípravě jich má být několik.

Pouze doplněk nebo úplný přechod?

Zatím není jasné, zda budou ARMové čipsety pouze doplňkem k Intelu, nebo jej Apple má v plánu zcela nahradit. To by vyžadovalo obrovské softwarové změny v macOS, avšak z minulosti víme, že je toho Apple schopen; ostatně na přechod PowerPC – Intel se podle slov Steva Jobse aktivně připravoval pět let, než došlo k jeho oznámení. Je tak vysoce pravděpodobné, že i poslední verze macOS žijí dvojí život a jsou schopné na ARMu běžet již nyní, byť zatím pouze za zavřenými dveřmi cupertinských vývojových center. Koneckonců první zmínky o ARMových počítačových čipsetech pocházejí z roku 2018.

Přechod na ARM by značně usnadnil práci vývojářům aplikací, neboť by tak Apple sjednotil architekturu prakticky všech svých zařízení. Apple ve svých mobilních zařízeních dokázal, že dokáže v architekturou ARM velké divy, jsme zvědaví, co s ní dokáže ve světě počítačů. V Intelu by se měli začít obávat, což ostatně předvídá i Wall Street; akcie Intelu po zprávě Bloombergu ztratily na hodnotě cca pět procent.