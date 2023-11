Kandidát na propadák roku? Internet se baví nepovedenou hrou The Walking Dead

Po internetu kolují zábavná a nepříliš lichotivá videa ze hry The Walking Dead: Destinies

Fanoušci oblíbené postapokalyptické série upozorňují za podivné filmečky i nepovedenou hratelnost

Letošní rok se nese ve znamení nebývalého množství kvalitních počítačových a konzolových her, které již za několik týdnů svedou lítý boj o prestižní vítězství na tradičním udílení videoherních cen The Game Awards. V záplavě zdařilých počinů v čele s Baldur’s Gate 3 či pokračováním Zeldy tak tentokrát možná o to víc vyniknou také tituly, které bychom zařadili spíše na opačnou stranu spektra. Na seznamu nepříliš zdařilých projektů se v konečném zúčtování možná objeví také titul The Walking Dead: Destinies, na jehož účet se aktuálně baví hráči napříč internetem.

Málo muziky za hodně peněz?

Vydání hry sice nepředcházela masivní marketingová kampaň a rozpočet na vývoj se patrně neřadil k nejvyšším, přesto se jedná o titul opatřený známou komiksovou a seriálovou licencí, což samo o sobě vzbudilo v mnoha hráčích zvědavost, navíc za poměrně vysokou cenu 50 dolarů (v tuzemských e-shopech si konzolovou verzi můžete předobjednat za 1199 korun bez ohledu na platformu).

Nejtvrdší kritika dopadá zejména na prapodivné statické cutscény, které zachycují hlavní postavy mnohdy se strnulými a celkově nepřirozenými grimasami, o čemž se ostatně můžete přesvědčit na náhledovém obrázku nebo v níže přiloženém příspěvku na sociální síti X. Předělové filmečky nicméně nejsou jediným vážnějším nedostatkem. Nedotaženým dojmem působí také hratelnost, ať už se jedná o toporné animace či nepřesvědčivý soubojový systém.

I NEED A COPY OF THE WALKING DEAD DESTINIES STAT ! pic.twitter.com/1XvDzuiHPY — Neo64 (@Neonagi64) November 18, 2023

Mezi nejhoršími také Glum či King Kong

The Walking Dead: Destinies přitom přichází se zajímavou premisou, která umožňuje přepsat zásadní příběhové momenty ze seriálové adaptace. Hráči se například mohou rozhodnout, že zachrání jednu z hlavních postav, která v seriálu zemře, což povede k zajímavým příběhovým zvratům v pozdější fázi hry.

Zajímavostí je, že za vývojem stojí vydavatelská společnost GameMill Entertainment, která letos už jednou vyvolala pozdvižení v návaznosti na jiný nepovedený titul Rise of Kong, tentokrát – jak už název napovídá – opatřený licencí King Konga. Podobně neslavně dopadla také akční hra The Lord of The Rings Gollum, jejíž neúspěch dokonce předznamel konec vývojářského týmu Daedalic Entertainment.