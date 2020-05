K nákupu produktů Huawei získáte dárek. Vytočit si můžete i slevu až 600 Kč

Internetový obchod společnosti Huawei láká na zajímavé slevy na produkty i dárky k nákupu. Například ke smartphonu Huawei P30 Pro vám prodejce přidá Bluetooth sluchátka s aktivním potlačením hluku FreeBuds 3 a k tabletu MediaPad T5 10 pro změnu bezdrátový router Huawei Wi-Fi WS5200. K výkonnému tabletu Huawei MatePad Pro, který se prodává za 15 999 Kč, zákazníci dostanou navíc ochranný obal, magnetickou klávesnici a chytré pero M-pencil.

Na stránkách akce čeká na zákazníky také kolo štěstí. Každý účastník má tři pokusy a může si vytočit slevu až 600 Kč. Pří sdílení kola štěstí na Facebooku, získají uživatelé další dva pokusy.

Produkt Dárek Cena s DPH Huawei P30 Pro (6 + 128 GB) Huawei FreeBuds 3 17 999 Kč Huawei P30 Pro (8 + 256 GB) Huawei FreeBuds 3 20 999 Kč Huawei Y7 2019 Huawei Band 4 4 199 Kč Huawei Watch GT 2 Huawei Sport Bluetooth sluchátka 5 999 Kč Huawei MatePad Pro Ochranný obal, magnetická klávesnice, M-pencil 15 999 Kč Huawei MatePad T5 10 3+32GB Wifi Huawei Wi-Fi WS5200 4 999 Kč Huawei MatePad T5 10 4+64GB Wifi Huawei Wi-Fi WS5200 5 799 Kč Huawei MatePad T5 10 4+64GB LTE Huawei Wi-Fi WS5200 6 799 Kč

Do třetice májových akcí Huawei opět představuje Flash Sale slevy. Každý den od 12:00 do 14:00 hodin a od 20:00 do 24:00 hodin mohou zákazníci zakoupit vybraný produkt Huaweie slevou až 60 %. Množství zboží v nabídce je limitované. Akce probíhá do 17. května.