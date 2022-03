K identifikaci padlých Rusů využívá Ukrajina unikátní software napojený na sociální sítě

Identifikace padlých vojáků není vždy jednoduchý úkol, obzvláště pokud jde o vojáky cizí armády. V právě probíhající válce na Ukrajině přišly ukrajinské vojenské síly s moderním řešením, jak identifikovat zesnulé příslušníky ozbrojených složek ruské armády. Tím je software Clearview AI, který slouží pro vyhledávání fotografií na internetu a jejich porovnávání s výchozím snímkem z ruské sociální sítě VKontaktě. Není vyloučeno, že nástroj využívá i data z veřejných profilů na Facebooku.

V rozhovoru pro Reuters ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov uvedl: „Z ohledupulnosti k matkám vojáků šíříme informace skrze sociální média, aby se rodiny alespoň dozvěděly, že přišly o své syny a mohly si vyzvednout jejich těla.“ Ve středu zároveň vicepremiér sdílel na Twitteru další detaily ohledně využívání softwaru Clearview. „Před měsícem jsme všichni pracovali na implementaci FaceID a CRM systémů pro naše elektronické služby. Nyní pracujeme s automatickou identifikací mrtvých těl okupantů, abychom mohli šířit pravdu o válce,“ dodal Fedorov.

A month ago, we all worked on FaceID and CRM systems to process calls for eServices. Now, we work on automatic identification of occupiers' corpses and autodial RU subscribers to tell the truth about the war. We have all changed. And we all do different things. Glory to Ukraine!

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 23, 2022