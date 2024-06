Julian Assange je na svobodě. Ve vězení strávil 1901 dní, teď ho čeká další soud

Zakladatel a někdejší šéf portálu WikiLeaks, 52letý Australan Julian Assange, byl po více než 5 letech strávených v britském vězení propuštěn na svobodu. Přesune se na území Spojených států amerických, kde jej čeká soud o uznání vlastní viny. Pak se naplní přání všech jeho fanoušků – Assange bude volný.

Julian Assange se dohodl s americkým ministerstvem spravedlnosti na tom, že se u soudu přizná ke všem bodům obžaloby, konkrétně ke „spiknutí za účelem nezákonného získání a šíření utajovaných informací týkajících se národní obrany Spojených států“, a na oplátku bude propuštěn na svobodu.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024