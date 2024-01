Jste připraveni na revoluci? Apple Vision Pro míří do prodeje

Brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro mají konečně datum prodeje

K dispozici budou 2. února, předprodej začne už 19. ledna

Evropa má prozatím smůlu

Již od představení chytrých brýlí pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro se čile spekulovalo, kdy konkrétně je gigant z Cupertina uvede do prodeje. On sám totiž zmínil jen mlhavé „začátkem roku 2024“. Nový rok je už tady a chvíli to vypadalo, že brýle půjdou do prodeje už na přelomu ledna a února. To, jak se nyní ukázalo, nebylo daleko od pravdy. Dnes totiž Apple oficiálně oznámil datum zahájení prodeje svých prvních brýlí pro rozšířenou realitu Vision Pro.

Apple Vision Pro jde do prodeje, zatím jen v USA

„Nastala éra prostorových počítačů,“ řekl Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple. „Apple Vision Pro je nejpokročilejší zařízení ze segmentu spotřební elektroniky, jaké kdy bylo vytvořeno. Jeho revoluční a kouzelné uživatelské rozhraní nově definuje způsob, jakým se spojujeme, tvoříme a zkoumáme,“ dodal Cook.

Apple Vision Pro bude k dispozici od pátku 2. února ve všech amerických Apple Storech a také v americké mutaci online obchodu Apple Store. Vision Pro má podle společnosti propojit digitální obsah s fyzickým světem a skrze systém VisionOS nabídnout prostorové zážitky, které se ovládají intuitivně, tedy očima, rukama a hlasem uživatele.

Nový obchod App Store rovněž poskytne uživatelům přístup k více než 1 milionu kompatibilních aplikací v systémech iOS a iPadOS a také k novinkám, které využívají možností Vision Pro. Předobjednávky brýlí začnou v pátek 19. ledna.

Brýle Vision Pro budou k dispozici s 256GB pamětí za cenu 3 499 dolarů (cca 95 tisíc Kč s daní). Otázkou také zůstává, jaká bude dostupnost ve zbytku světa. Tisková zpráva k uvedení zařízení do prodeje totiž o dostupnosti na světových trzích mlčí, a je tedy velmi pravděpodobné, že Apple bude svůj headset – alespoň prozatím – nabízet pouze ve Spojených státech. Na informaci, kdy se dočkáme také na starém kontinentu a jaká bude evropská cena Apple Vision Pro, si prozatím budeme muset počkat.