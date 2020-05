Jste připraveni na elektromobilitu? Aplikace od Volkswagenu vám dá odpověď

Volkswagen lokalizoval do českého jazyka svou mobilní aplikaci Volkswagen EV Check. Uživatelé mohou s aplikací EV Check snadno zjistit, zda jsou připraveni na elektrickou mobilitu. Bezplatná aplikace porovná po nainstalování na chytrý telefon provozní parametry aktuálního vozu uživatele s elektromobily ID.3, e-Golf nebo e-up!.

Mezi zajímavé funkce patří také představení nového modelu ID.3 s využitím technologie rozšířené reality. K dispozici jsou rovněž užitečné informace o všech elektromobilech Volkswagen a nabíjecí infrastruktuře.

Volkswagen EV Check je nová mobilní aplikace pro všechny potenciální zájemce o elektrickou mobilitu. Uživatelé si mohou v aplikaci analyzovat vlastní jízdy a porovnávat reálný provoz s elektromobilem Volkswagen, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. Před jízdou si vyberou značku a model svého současného vozidla a elektromobil Volkswagen, s nímž chtějí výsledky porovnat.

Na výběr jsou modely ID.3, e-Golf a e-up!. Každá jízda se zaznamenává prostřednictvím GPS a na jejím konci obdrží uživatel odhady spotřeby paliva, emisí CO 2 a nákladů. Aplikace názorně vyhodnotí, zda by byla kapacita akumulátorů elektromobilu dostatečná a kolik energie a nákladů by bylo možné ušetřit s elektrickým pohonem.

V aplikaci EV Check lze kromě toho důkladně prozkoumat nový model Volkswagen ID.3 s elektrickým pohonem, a to včetně některých interaktivních funkcí, simulace dojezdu, provozních nákladů a přehledu nabíjecích stanic v blízkém okolí i doby nabíjení.

Aplikace přitom využívá rozšířenou realitu, která vozidlo umístí kamkoli – ve zmenšené podobě na psací stůl, nebo v celé své kráse přímo na ulici či před vlastní garáží. Aplikace zahrnuje také rozsáhlou sekci s odpověďmi na často kladené dotazy, týkající se elektromobility. Volkswagen připravuje již první aktualizace, které přinesou mimo jiné informace o všech budoucích elektromobilech značky.