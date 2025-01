Jsou na vás handheldy malé? Acer představil obří 11″ herní bestii

Acer zkouší hráče zaujmout s 11″ herním handheldem

Ten se pyšní nejen solidní výbavou, ale také odnímatelnými ovladači a zabudovaným stojánkem

K dispozici bude už ve druhém kvartálu letošního roku za poměrně vysokou cenu

Hraní na cestách či v pohodlí vašeho gauče může do značné míry přinést herní handheld. V tomto odvětví v současné době kraluje Nintendo se svým Switchem (jehož nástupce se nejspíše již kvapem blíží), avšak svůj kousek koláče si chtějí ukousnout také ostatní firmy jako Valve, Asus či Lenovo, které speciálně pro hráče vyvinuly herní handheldy, jenž dokáží spouštět plnohodnotné PC hry. Všechna zařízení přitom spojuje jedno – co možná nejvyšší výkon a zároveň snadná přenositelnost. Jenže co když chcete na cestách hrát na velkém displeji?

Je libo opravdu velký handheld?

Právě tuto otázku si evidentně položili v tchajwanském Aceru, když stáli na počátku vývoje handheldu Nitro Blaze 11. Ten je nyní k vidění na veletrhu CES v Las Vegas, kde na první pohled zaujme především svým 10,95″ displejem s rozlišením WQXGA, obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 500 nitů, se kterým by se neztratil ani mezi tablety, natož pak mezi herními handheldy. Kromě obřího displeje se může spolehnout také na procesor AMD Ryzen 8040HS, 16 GB LPDDR5X RAM a až 2 TB úložiště. Mimo to mu nechybí ani dvojice odnímatelných ovladačů či zabudovaný stojánek.

Kromě velkého herního handheldu má Acer naštěstí k dispozici také střídmější verzi s displejem o velikosti 8,8″, přičemž interní výbava se od většího sourozence nikterak neliší. Co mu bohužel chybí jsou odpojitelné ovladače a zabudovaný stojánek. Oba modely Nitro Blaze 11 a Nitro Blaze 8 budou k dispozici už ve druhém kvartále letošního roku. Cena menšího modelu začíná na 900 dolarech (cca 26 tisíc korun s daní), větší verze poté zájemce přijde na 1100 dolarů (cca 32 tisíc korun s daní).

Otázkou ovšem zůstává, zda bude o takové zařízení zájem. Jedna z hlavních výhod handheldů je právě v jejich snadné přenositelnosti a v tom, že si jej můžete snadno přibalit s sebou na cesty, aniž by zabíral více místa. To evidentně není případ většího Nitro Blaze 11, který už nějaké to místo navíc zabere. Ale třeba hráči touží po opravdu velkém handheldu a Acer bude udávat v tomto odvětví trendy. To se každopádně v letošním roce dozvíme.