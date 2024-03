Jožin z bažin v metalové verzi? Pro umělou inteligenci žádný problém (video)

David Spáčil znovu experimentuje s umělou inteligencí

Tentokrát vytvořil metalovou verzi známé písně Jožin z bažin

Umělá inteligence je tady s námi už nějaký ten pátek a kromě praktických způsobů, jak může lidem ušetřit práci, slouží také k zábavě. Začátkem měsíce jsme vás například informovali o zábavném videu, které vytvořil David Spáčil. Ten využil hned několik různých nástrojů pro to, aby vytvořil trailer na Star Wars ve stylu tvorby legendárního Karla Zemana a nutno podotknout, že se opravdu povedl. Tentokrát Spáčil znovu experimentoval, avšak pro změnu s hudbou.

Jožin z bažin jako od Metallicy

„Zrovna experimentuju se Suno.ai na generování hudby. Ještě před pár měsíci se nedala vygenerovat pořádná hudba, a i když to ještě pořád má svoje mouchy, už se z toho kromě instrumentálek dá dostat i zpívanej song v češtině. Teď jsem zkoušel metalovej cover Jožina z bažin a na rozdíl od Star Wars to bylo hotové v podstatě za den. Už se těším, až to půjde zkombinovat s výstupama ze Sory,“ okomentoval svůj výtvor David „havran“ Spáčil.

Metalová verze Jožina z bažin má sice do kvality originálu daleko, nicméně jako demonstrace současných možností umělé inteligence slouží dokonale. O cover ikonické písničky se postarala především třetí alfa verze aplikace Suno, jejíž výsledek do vysokého rozlišení převedl program Topaz Labs Video AI 4.

Pokud bude takto rychlý progres pokračovat i nadále, není vůbec vyloučeno, že některé, především začínající kapely či interpreti, budou stále častěji pro tvorbu videoklipů sahat po umělé inteligenci. Jak se vám poslední počin Davida Spáčila líbí? Dejte nám vědět do komentářů.