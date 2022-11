Jenom do pondělí! Na Steamu je aktuálně zdarma Warhammer: Vermintide 2

Vývojářské studio Fatshark slaví 7. narozeniny od vydání prvního dílu videoherní série s označením Tide, konkrétně Warhammer: End Times – Vermintide. Při té příležitosti mají fanoušci možnost získat úplně zdarma druhý díl, a sice Warhammer: Vermintide 2 z roku 2018.

Warhammer: Vermintide 2 - Trail of Treachery | Official Trailer

Multiplayerová rubačka z pohledu první osoby je gratis na Steamu. Co je důležité – jakmile si hru bezplatně přidáte do vaší knihovny, zůstane vám napořád. Tato akce platí až do 7. listopadu 19 hodin našeho času. Hned den poté, tedy 8. listopadu, vychází bezplatná aktualizace s podtitulem Trail of Treachery, kterou tvůrci představili videoukázkou 3. listopadu. Již nyní zároveň víme, že v příštím roce dostane Vermintide 2 ještě jednu aktualizaci.

Aby toho nebylo málo, na konci měsíce listopadu vychází ještě Warhammer 40 000: Darktide. Jde o titul z trochu odlišného univerza, avšak ve stejném stylu, tedy akční FPS. Připravovaná novinka je k dispozici na Steamu ve formě předobjednávky za 39,99 eur (980 korun), respektive 59,99 eur (1 470 korun) ve vylepšené edici Imperial. Za nemalý příplatek fanoušci obdrží extra porci herního obsahu: speciální skiny na zbraně a herní měnu.