Je Redmi Note 17 Pro Max dobrá volba? Těchto 5 důvodů vás o tom přesvědčí

- Vybrat si kvalitní smartphone ve střední třídě může být občas oříšek
- Máme pro vás 5 důvodů, proč sáhnout po Redmi Note 17 Pro Max
- Některé z nich jsou zjevné, jiné vás ale možná překvapí
Střední třída chytrých telefonů občas umí nabídnout více, než by jeden čekal. Výjimkou není ani smartphone Redmi Note 17 Pro Max, který za cenu okolo deseti tisíc korun zvládne překvapit hned v několika ohledech, přičemž pokud se poohlížíte po svém favoritovi právě v těchto vodách, určitě byste jej neměli brát ze zřetele. Přinášíme vám pět důvodů, proč byste měli dát Redmi Note 17 Pro Max přednost před konkurencí.
Obří baterie s bleskurychlým nabíjením
Při pohledu na hmotnost Redmi Note 17 Pro Max zaujme jeho hmotnost 229,5 gramů. Důvodem je křemíkovo-uhlíková baterie, která dostala nadstandardně velkou kapacitu 9210 mAh. I kdybyste se sebevíce snažili, takto velká baterie zkrátka něco vážit bude a je poměrně těžko k uvěření, že se baterie s takovou kapacitou vešla do relativně běžně vypadajícího chytrého telefonu – na první dobrou byste určitě netipovali, že se uvnitř nachází takto velký článek.
Pokud jde o výdrž, tady Redmi kraluje. Naprostým standardem jsou dva pracovní dny s plným využitím, bez větších problémů se dostanete i na tři dny aktivního používání. A pokud se trochu uskromníte, prodloužený víkend zvládnete bez nabíječky velmi snadno. Potěší také přítomnost rychlého nabíjení výkonem až 100 W (plus reverzní 27W nabíjení). S kompatibilní nabíječkou (kterou si bohužel musíte dokoupit zvlášť), se zvládlo Redmi Note 17 Pro Max nabít z nuly na sto za přibližně 71 minut, což rozhodně není špatný výsledek.
Dostatek výkonu i pro náročnější hry
Příjemná porce výkonu je v dnešních chytrých telefonech poměrně běžnou záležitostí, proto je dobré vědět, že ani Redmi Note 17 Pro Max nezaostává. Pod kapotou se nachází osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 vyrobený relativně úspornou 4nm technologií, přičemž čipset je v doprovodu grafiky Adreno 812, 8 GB RAM či interní paměť s kapacitou 256/512 GB typu UFS 4.1, takže tady určitě strádat nebudete.
Na střední třídu nabízí Redmi Note 17 Pro Max dostatek výkonu nejen pro běžnou práci, ale také i pro hraní her, ostatně v benchmarku AnTuTu získal smartphone 1 052 872 bodů, což je velmi solidní hodnota. I díky dobré optimalizaci na nic čekat nebudete, s drtivou většinou aplikací si poradí levou zadní a pokud si budete chtít zahrát i nějakou tu hru pro ukrácení dlouhé chvíle, Redmi Note 17 Pro Max vás podrží.
Prvotřídní displej, který vás nenechá ve štychu
Taktéž na použitý displej se Redmi Note 17 Pro Max rozhodně nemusí stydět – AMOLED panel o velikosti 6,83″ slibuje rozlišení 1280 × 2772 pixelů (jemnost 447 ppi), obnovovací frekvenci 120 Hz, 3840Hz PWM, HDR10+ a certifikaci Dolby Vision, typický jas 1060 nitů (3500 nitů v peaku) či ochranu v podobě Corning Gorilla Glass Victus 2. Tady určitě Redmi Note 17 Pro Max na ničem nenachytáte – barvy jsou skvělé, pozorovací úhly příkladné a jas je i na přímém slunci více než dostatečný. Ať už se tedy rozhodnete pro běžnou práci, konzumaci obsahu či hraní her, nic z toho není pro smartphone problém.
Odolnost, kterou mu můžou závidět
Nechtěný pád, ať už na zem či do vody, je noční můrou každého majitele chytrého telefonu. I když vám Redmi přibalí ochranné pouzdro přímo do balení, určitě budete rádi i za nadstandardní odolnost. Zajímavostí je přítomnost odolnosti proti vodě a prachu podle standardu IP66 a IP68, avšak to až tak neobvyklé není. Výrobce nicméně testoval odolnost proti vodě při ponoření ve dvou metrech po dobu 72 hodin a chlubí se také odolností proti pádu až z výšky tří metrů, což už určitě oceníte.
Překvapivě dobrá výbava na střední třídu
Procesory, paměti a baterie jsou ostře sledované hodnoty, nicméně není radno opomíjet i další prvky výbavy. Ostatní výbava totiž také rozhodně nepokulhává – nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, podpora pro eSIM, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, infračervený port, USB-C 2.0, stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res bezdrátového audia nebo optická čtečka otisků prstů v displeji, která je velmi rychlá a spolehlivá.