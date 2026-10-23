Japonsko se stane pionýrem vesmírných objevů, vyšle sondu k měsícům Marsu

- Japan Aerospace Exploration Agency zahájila misi s cílem zjistit více o Marsu
- Sonda bude sbírat vzorky z měsíce Phobos a průzkumu se nevyhne ani Deimos
- Cílem je zjistit podrobnosti o vzniku naší sluneční soustavy
Objevování vesmíru je fascinující v mnoha ohledech, přičemž v rámci průzkumu naší sluneční soustavy se máme stále co učit. Japonsko nyní chce posunout naše znalosti zase o kousek dále, a proto vyslalo k Marsu kosmickou loď v rámci mise, která by mohla přinést odpověď na dlouho kladenou otázku týkající se dvou měsíců této planety. Kosmická loď Martian Moons eXploration (MMX) odstartovala 20. října japonského času z kosmického centra Tanegašima na palubě rakety H3. Primárním cílem mise je průzkum měsíců Phobos a Deimos, sběr materiálu z jejich povrchu a návrat na Zemi v roce 2031, a to za cenu 587 milionů dolarů (cca 12,7 miliard korun).
Detailnější informace o měsících Marsu
Mise začíná několikaměsíční cestou, po které sonda MMX dorazí k Marsu v roce 2027. Poté bude sonda přibližně tři roky zkoumat měsíce, než se vydá na zpáteční cestu k Zemi. Samotná raketa H3 vznikla ve spolupráci s Mitsubishi Heavy Industries, je vysoká 63 metrů a v prvním stupni využívá dva motory LE-9. Tyto motory spalují kapalný vodík a kapalný kyslík a vyvíjejí celkový tah přibližně 1471 kN. Čtyři pevné raketové pomocné motory poskytují při startu dodatečný tah, přičemž raketa se těchto pomocných motorů zbaví během stoupání.
Výzvou bude samotné přistání. Phobos má průměr asi 22 kilometrů a nepravidelný tvar připomínající bramboru. Podmínky na jeho povrchu by mohly zkomplikovat přistávací operace nezbytné pro odběr vzorků – MMX proto vypustí francouzsko-německý rover s názvem IDEFIX určený k průzkumu terénu. Toto čtyřkolové vozidlo se může po povrchu nejprve odrážet, než se usadí na místě. Jeho konstrukce mu umožňuje zotavit se i po přistání vzhůru nohama, ačkoli měkká půda nebo překážející kameny by ho mohly uvěznit. Vozidlo IDEFIX stráví přibližně 100 dní průzkumem Phobosu.
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MMX、打ち上げ成功！！🚀
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長い年月をかけて完成させた探査機が宇宙へ飛び立っていく姿に、胸が熱くなりました🥹
ここから始まる、約5年間にわたる壮大な旅。
いってらっしゃい、MMX！👋
三菱電機は、引き続き地球への帰還までの長い旅の運用をサポートしていきます！ pic.twitter.com/utFvV0d3HT
— 三菱電機｜Mitsubishi Electric (@ME_JP_official) October 20, 2026
Vědci mimo jiné chtějí zjistit, zda se Phobos vytvořil z úlomků Marsu, nebo zda se jedná o asteroid zachycený na oběžné dráze. Vzorky by mohly pomoci rozlišit mezi těmito dvěma protichůdnými vysvětleními. MMX bude také zkoumat Deimos, menší z obou marťanských měsíců. Deimos, jehož průměr činí přibližně 13 kilometrů, v posledních měsících mise několikrát těsně obletí.
Sonda by měla opustit marťanský systém v listopadu 2030 a k návratu s odebraným materiálem má dojít v roce 2031. Laboratorní analýza by následně mohla odhalit podrobnosti o složení těchto měsíců a jejich místě v historii sluneční soustavy. Zjištění mohou také pomoci vědcům pochopit, jak vznikaly měsíce jiných planet.