Jakou má váš Samsung softwarovou podporu? Podívejte se na náš přehled

Samsung svým zákazníkům slibuje nadstandardní softwarovou podporu v rámci výrobců s Androidem

Některá zařízení se mohou těšit až na sedmileté vydávání aktualizací

V letošním roce zároveň končí podpora pro některá zařízení

Jedním z nejvíce skloňovaných problémů, kterým čelí výrobci chytrých telefonů s Androidem, je délka softwarové podpory. Ačkoli již někteří výrobci pochopili, že pravidelné aktualizace po několik let od nákupu zákazníky jsou dobré nejen pro zákazníky, ale také pro prodeje, jiní se naopak stále tvrdošíjně brání delší podpoře než dva roky. Naštěstí Samsung mezi tyto výrobce nepatří a poskytuje svým zákazníkům nadstandardní softwarovou podporu. Jak je na tom vaše zařízení?

Samsung se rád chlubí příkladnou podporou

Samsung slíbil nejméně tři roky aktualizací systému Android pro všechny vlajkové lodě vydané od roku 2019, přičemž některým podporu prodloužil na čtyři roky. Samsung se rovněž chlubí, že všechna zařízení od roku 2019 budou dostávat nejméně po čtyři roky bezpečnostní aktualizace. To se týká všech řad Galaxy: Galaxy S, Note, Z, a A, tedy celkem více než 130 modelů. Přitom některá nedávná vlajková zařízení, jako Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 a další, mají dostat pět let bezpečnostních aktualizací. Řada S24 má dokonce přislíbeno až sedm let aktualizací.

Telefony, které mají 7 let softwarové podpory

Tento seznam je prozatím krátký, neboť obsahuje aktuálně představené modely řady Galaxy S24. Konkrétně jde o tato zařízení:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Telefony, které mají 4 roky softwarové podpory

Tady už je seznam o poznání delší. Jedná se totiž nejen o tři řady vlajkových modelů Galaxy S, ale také o některá zařízení řady Galaxy A a také o tři generace ohebných telefonů. Konkrétně se čtyřletá podpora týká těchto přístrojů:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Telefony, které mají 3 roky softwarové podpory

Tříletá softwarová podpora se týká především starších vlajkových modelů, ohebných zařízení a některých telefonů střední třídy. Ačkoli většina z nich už nejnovější verzi operačního systému nedostane, na některé z nich se stále ještě vydávají pravidelné bezpečnostní aktualizace. Po letošním roce by nicméně těmto zařízením měla být oficiálně podpora ukončena. Jedná se o tyto smartphony:

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G/4G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G/4G

Samsung Galaxy S20 5G/4G

Samsung Galaxy S10 4G/5G

Samsung Galaxy S20 FE 4G/5G

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G/4G

Samsung Galaxy Note 20 5G/4G

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G/4G

Samsung Galaxy Note 10 5G/4G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy A71 4G/5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A51 4G/5G

Samsung Galaxy A52 4G/5G

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G/4G

Samsung Galaxy Z Flip 5G/4G

Samsung Galaxy Fold 5G/4G

Je možné, že jihokorejský gigant ještě své plány softwarové podpory v průběhu životního cyklu jednotlivých zařízení změní – ostatně právě modely řady Galaxy S10 dostaly delší softwarovou podporu, než jim původně byla přislíbena. Příliš bychom ale na tuto variantu nesázeli.

Vlastníte chytrý telefon od Samsungu? Jak jste spokojení s jeho softwarovou podporou? Dejte nám vědět do komentářů.