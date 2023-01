Jako lidská houba! Stránky Googlu vtipně reagují na seriál The Last of Us

Vyhledávač Google po zadání „the last of us“ spustí houbovou animaci

Jde o vtípek týkající se hlavní zápletky nového seriálu The Last of Us

Seriál The Last of Us, inspirovaný stejnojmennou videohrou z roku 2013, z produkce HBO aktuálně sbírá popularitu kudy chodí. Například na Česko-Slovenské filmové databázi má po premiéře 2. epizody hodnocení 86 % ze 100 a jde o 121. nejlepší seriál.

Vtípek na motivy tohoto seriálu si připravil také Google. Když do vyhledávání zadáte „the last of us“, tedy název pořadu, objeví se v dolním části obrazovky červená houba. Když na ní kliknete, začne se po displeji rozrůstat houbová infekce, která vám může zakrýt celý displej, budete-li klikat dostatečně dlouho.

Právě o infekci houbou cordyceps (česky housenice čínská) totiž pojednává děj post-apokalyptického seriálu a videohry, která mu předcházela. Housenice čínská je druh houby parazitující na hmyzu a dalších bezobratlých. Po napadení začne prorůstat tělem své oběti, díky čemuž nabírá na síle a rozmnožuje své spory po okolí. V seriálu tato houba zmutuje a infikuje i homo sapiens, což způsobí jakousi zombie apokalypsu.