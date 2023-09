Jako iPhone? Pixel 8 má nabídnout extrémní softwarovou podporu

Pixely od Googlu se nejspíše mohou těšit na sedmiletou softwarovou podporu

Tím by se staly nejdéle podporovanými telefony s Androidem na trhu

Na internetu se zároveň objevily rendery chystaných zařízení

Délka softwarové podpory je u řady výrobců chytrých telefonů s Androidem bolavé téma. Ačkoli se řada z nich chlubí několikaletou podporou, často přichází nové verze systému se značným zpožděním, pokud vůbec. Světlou výjimku tvoří například Samsung, který své sliby o nadstandardní době softwarové podpory prozatím plní, a také smartphony Pixel od Googlu, u kterých by bylo podivné, pokud by nedostaly novou verzi systému jako první.

Google údajně chystá 7 let softwarové podpory Pixelů 8

Podle posledních spekulací to vypadá, že se Google chystá dorovnat, či dokonce trumfnout svého největšího konkurenta. Chystaná zařízení Pixel 8 by totiž podle serveru 91Mobiles měla dostat nadstandardní softwarovou podporu v délce sedmi let, což by ve světě Androidu nemělo obdoby. V současnosti se gigant z Mountain View drží pětileté podpory s tím, že plnohodnotné systémové verze dostávají jeho zařízení po dobu 3 let, zatímco po celých 5 let se mohou uživatelé těšit na bezpečnostní záplaty.

Oněch zmíněných sedm let by se mělo týkat jak bezpečnostních aktualizací, tak nových verzí systému, čímž by Google překonal také Samsung, který u svých vlajkových modelů dodává velké aktualizace po dobu čtyř let. Ačkoli je tato snaha Googlu jistě chvályhodná, zůstává otázkou, zda ji společnost hodlá skutečně dodržet a nakolik bude Pixel 8 schopný bezproblémového fungování i po takto dlouhé době.

Mimo informace o nadstandardní podpoře se na internetu objevily také rendery budoucích Pixelů, které dávají nahlédnout nejen na finální podobu designu, ale také na použité barevné kombinace. Obligátní černé a bílé barevné varianty má tentokrát doplnit bledě modrá v případě Pixelu 8 Pro a decentní růžová u základního Pixelu 8. Představení se odehraje již 4. října, nicméně s četností uniklých informací z Mountain View je otázkou, zda nás oficiální představení ještě něčím překvapí.