Jaké iPhony jdou na dračku? Strategie Applu boduje už několik let v kuse

Prodejům iPhonů vládne základní 6,1″ model, který je zároveň nejlevnější

Všechny iPhony si drží svou cílovku jasnou, podíly v prodejích se tak až na výjimky nemění

Agentura Consumers Intelligence Research Partners (CIRP) vydala ve středu studii o tom, jaké varianty iPhonů se prodávají nejvíce a jaké naopak zaostávají. Statistika z posledních tří let – bohužel bez výsledků současné rodiny iPhone 16 – ukazuje železně stabilní poptávku po určitých modelech, která v letech prakticky nijak nekolísá.

Jaký iPhone je nejoblíbenější?

Letos má potřetí za sebou produktová linie iPhonů stejné osazení: základní model, zvětšený Plus, vrcholný vlajkový model Pro a jeho větší provedení Pro Max. Statistika CIRP zohledňuje roky 2022, 2023 a 2024, vždy ve 12měsíčním období zakončeném zářím. Statistika z letošního roku tak nezohledňuje iPhone 16, ale předchozí generaci.

Graf jednoznačně ukazuje, že dlouhodobě nejoblíbenějším modelem z celé řady iPhonů je základní provedení s 6,1″ displejem. Nezmiňujeme to náhodou, velikost displeje má ve výběru zákazníků velkou roli, podobně jako cena. Něco nám říká, že i proto Apple letos zachoval velikost základního iPhonu, i přestože zvětšoval „kompaktní“ model 16 Pro.

Základní model iPhonu byl nejprodávanější ve všech sledovaných letech, vždy s podílem 42–46 %. Na druhém místě je naopak největší a také nejdražší zástupce, iPhone Pro Max, který si za poslední tři roky stabilně udržuje podíl 25–26 %. O něco slabší podíl vykazuje menší model Pro s 19–21% podílem.

Přechod z mini na Plus byl správný tah

Na opačném konci se pohybují modely Plus a mini. Zatímco první zmíněný osciluje mezi 11–13 % podílu na trhu (příští rok to může být i víc, protože iPhone 16 Plus zaznamenal 48% nárůst předobjednávek než 15 Plus), jeho miniaturní předchůdce nedosáhl ani na 10% podíl.

„Podíly produktů Pro a Pro Max zůstávají v posledních třech letech relativně stabilní. Nejvýznamnější změna nastala poté, co společnost Apple v průběhu roku 2022 ukončila výrobu iPhonu mini a místo něj víceméně znovu uvedla na trh iPhone Plus. Od té doby iPhone Plus nejenže překonal podíl iPhonu mini, ale sebral podíl základnímu modelu,“ uvádí CIRP ve svém průzkumu.

Naráží přitom na neobyčejně zajímavý fenomén, a sice skutečně pozoruhodnou stabilitu podílu prodejů jednotlivých variant s výjimkou Plus/mini. Jak vidno, Apple má zcela jasně vyprofilované zákazníků všech varianta iPhonů a nejspíš i kvůli tomu, že dělá jen minimální mezigenerační změny, zákazníci vždy zakotví u toho stejného iPhonu jako předtím.