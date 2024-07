Jaké byly motivy atentátníka na Trumpa? FBI získala přístup k jeho smartphonu

Atentátník na Donalda Trumpa byl ihned po pokusu o atentát zneškodněn

FBI nyní oznámila, že získala přístup k jeho zařízení

Možná se tak dozvíme i motiv, který atentátník ke svému činu měl

Ačkoli se může zdát, že se nás události na druhé straně světa příliš netýkají, v dnešním globalizovaném světě nemůže být toto tvrzení dále od pravdy. Patrně nikomu tak jistě neuniklo, že kandidát na prezidenta Spojených států Donald Trump byl na svém mítinku s příznivci terčem pokusu o atentát. Útočníka se podařilo okamžitě zneškodnit, přičemž nyní hlásí americký úřad pro vyšetřování (FBI) úspěch, který možná napomůže ke zjištění motivu atentátníka.

FBI se nabourala do telefonu atentátníka na Trumpa

FBI se podařilo proniknout do telefonu muže, který na sobotním shromáždění v Butleru v Pensylvánii střílel na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. „Techničtí specialisté FBI úspěšně získali přístup k telefonu Thomase Matthewa Crookse a pokračují v analýze jeho elektronických zařízení,“ uvedla agentura v prohlášení. Agentura ovšem nezveřejnila, jakým způsobem získala přístup k telefonu.

V nedělním konferenčním hovoru s novináři představitelé FBI sdělili, že agenti v Pensylvánii získali Crooksův telefon, ale nepodařilo se jim do něj proniknout. Telefon byl odeslán do laboratoře FBI v Quantiku ve Virginii, kde už agenti FBI slavili úspěch. Prozatím také není jasné, o jaký telefon se jedná. V případě, že by atentátník vlastnil zařízení s Androidem, jistě to speciálním agentům nedělalo zvláště velký problém získat z něj patřičné informace. Pokud ovšem útočník vlastnil iPhone, je otázka získání dat a prolomení ochrany mnohem složitější – ostatně v minulosti se orgánům příliš nedařilo do iPhonu nabourat a žádostem o umožnění přístupu odolával také samotný Apple.

Ačkoli je v podobných případech snaha bezpečnostních složek státu jistě chvályhodná, je nutné mít na paměti, že může být velmi snadno zneužitelná i proti lidem, kteří se ničím neprovinili, či je u nich pouze podezření z přečinu. Je proto dobré být ve střehu a podobné případy bedlivě sledovat, zda se orgány činné v trestním řízení nedopouští protiprávního jednání, byť s dobrým úmyslem.