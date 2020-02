Jak využít 1,5 TB RAM u Macu Pro? Můžete si otevřít několik tisíc internetových záložek

Nová verze výkonných počítačů řady Mac Pro od společnosti Apple se po dlouhém čekání dostala do prodeje na konci loňského roku. Pokud chcete to nejlepší z nejlepšího, co cupertinská společnost v oblasti stolních počítačů aktuálně nabízí, připravte si přes 1,6 milionu Kč.

Za tyto peníze dostanete 28 jádrový procesor Intel Xeon W, dvě karty Radeon Pro Vega II Duo, nebo pro běžného uživatele nevyužitelných 1,5 TB RAM paměti. Jedná se o těžko představitelný strop, kterého, pokud nejste například profesionální střihač filmů ve vysokém rozlišení, jen těžko dosáhnete. Přece jen je to ale možné, a to programem, který má na svém počítači většina uživatelů.

Prohlížeč Google Chrome nebyl nikdy znám pro svou šetrnost k baterii notebooků a energetická náročnost je daní za svižný uživatelský zážitek. Jonathan Morrison, který vlastní Mac Pro právě s nejvyšší možnou hodnotou RAM paměti, na svém Twitterovém účtu sdílel, kolik si Chrome dokáže ukousnout pro sebe.

Systém test zvládl, samotný Chrome už ne

Pro zabrání 1,2 TB paměti RAM bylo potřeba přes 6 000 otevřených internetových záložek. Zpočátku se však zdálo, že počet může být i vyšší, při 2 000 záložkách bylo totiž obsazeno „pouze“ 75 GB RAM, u 5 000 záložek 170 GB, u 6 000 se pak hodnota vyhoupla na 857 GB RAM, poté se Morrison dostal až na 1 401 GB zaplněné RAM paměti.

V tu chvíli ale již samotný prohlížeč nereagoval, nicméně operační systém Mac OS nadále běžel bez problémů, včetně nahrávání obrazovky v pozadí a několika dalších otevřených programů. I tímto způsobem je tedy možné využít výkon výpočetní techniky za více než 1,6 milionu Kč.