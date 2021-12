Jak vnímáte fenomén NFT? Dejte nám vědět v anketě týdne

Jednou z populárních zkratek, kterou se v dnešní době ohání spousta lidí, je NFT, tedy non-fungible token. Tento druh digitálního umění v poslední době narostl do takřka gigantických rozměrů a najít někoho, kdo sleduje moderní trendy a nemá na NFT svůj názor, je prakticky nemožné. Ostatně uznávaný Collins Dictionary označil výraz NFT jako slovo roku 2021.

Na SMARTmanii se NFT taktéž věnujeme (například při hledání zajímavých kolekcí), nicméně v redakci na ně nemáme jednotný názor. Zatímco někteří z nás NFT vlastní a velmi jim fandí, pro jiné je to jen obří bublina, která se rychle přežene. Na toto téma jsme už měli několik debat, ale stále se nedokážeme shodnout.

Co znamená zkratka NFT? Začněme vysvětlením záhadné zkratky NFT. Takzvaný non-fungible token je digitální dokument, který nelze zaměnit. Často se používá přirovnání k měnám, kdy „fungible-token“, tedy zaměnitelný token, je například 1 Kč, kterou lze s kýmkoliv vyměnit za jinou 1 Kč, a jedná se v podstatě o převod 1 ku 1. Dostanete to stejné, co jste odevzdali. Nezaměnitelné tokeny lze přirovnat spíše k různým sběratelským kartičkám, ať už se jedná o hokejisty, basketbalisty, nebo pokémony, které opět můžete vyměňovat, ale za danou kartu dostanete vždy jinou kartu a každá karta je originál. NFT je tedy digitální dokument s unikátním kódem a zápisem do blockchainu, který označuje jeho majitele. I když tedy např. daný obrázek někdo zkopíruje a použije jinde, pravý majitel zůstane zaznamenán v blockchainu. K tomuto lze použít zápis pomocí různých kryptoměn, nejvíce se ale využívá Ethereum (ETH), případně Solana (SOL). Samozřejmě se nemusí jednat jen o grafická díla, ale NFT může být textový soubor, krátký výstřižek videa, hudba nebo dokonce tweet. Daná díla lze převádět na další majitele, přičemž každý další převod je zaznamenán do blockchainu. Díky tomu je z NFT zajímavá investiční komodita, a dokonce už existují burzy, kde se takové „digitální umění“ nakupuje.

Jak vnímáte NFT? NFT vlastním a aktivně se o ně zajímám

NFT vlastním, ale příliš jim nevěřím

NTF nevlastním, ale uvažuji o jejich pořízení

NFT nevlastním a o jejich pořízení ani neuvažuji

NFT považuji za naprostý nesmysl

nechápu, k čemu je to dobré Zobrazit výsledky

Co nás ale zajímá, je názor vás, našich čtenářů. Máte k NFT pozitivní vztah, nebo je to podle vás hloupost, která nebude mít dlouhého trvání? Hlasujte v anketě nebo nám dejte vědět do komentářů.