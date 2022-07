Jak uvolnit místo na telefonu? S tímto geniálním trikem nepřijdete o nic

Zaplněné úložiště občas zlobí každého – ať už máte Android, nebo iPhone

Pro vyřešení problému nemusíte mazat citlivá data nebo snad fotky

Mezipaměť neboli cache bývá mnohokrát důvodem přeplněné paměti a také zpomalování telefonu

Už jste někdy slyšeli slůvko „cache“? Právě odstraněním těchto dat můžete do značné míry odlehčit svému telefonu, ale samozřejmě takovou mezipaměť využívá i nespočet dalších elektronických přístrojů. Co to vůbec je a jak cache promazat, abyste získali volné místo na úložišti?

Co je to cache?

Cache, česky mezipaměť nebo vyrovnávací paměť, je vlastně speciální místo na úložišti, kam se ukládají často používaná data. Ta uchovaná v mezipaměti systém rychleji najde a přečte, díky čemuž se urychlí přístupnost těchto informací. Problémy však mohou nastat, jakmile se cache přeplní a dělá neplechu. To pozná uživatel tak, že zařízení je pomalejší, některé úkony doprovází prostoje a také úložiště se tváří přeplněně.

Fígl pro uvolnění úložiště

Do cache se nejčastěji ukládají data jednotlivých aplikací, zejména pak prohlížeče. A právě ten patří u většiny uživatelů k těm nejobjemnějším aplikacím. Když bude řeč výhradně o telefonech, není výjimkou, když Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Safari zaberou na úložišti víc jak 1 GB (přestože samotná aplikace má třeba 100 MB).

Častým problémem je to zejména u iPhonů, kde s časem používání Safari kyne jako těsto na buchty. Je libo ukázka? Tento prohlížeč na iPhonu zabírá sám o sobě kolem 100 MB. V běžném provozu má však klidně 1 nebo 2 GB – právě kvůli cache. Po uvolnění mezipaměti najednou skočí na 94 MB. Jak se těchto přebytečných dat jednoduše zbavit?

Jak promazat cache Safari na iPhonu?

Otevřete Nastavení na vašem iPhonu Zhruba v polovině stránky najděte Safari Úplně dole najděte modrý nápis Smazat historii a data stránek – tato možnost ihned smaže všechna data z navštívených webů Můžete však ještě vstoupit do sekce Pokročilé > Data stránek a zde si libovolně vybrat, co smažete a co si ponecháte

Proradná systémová data

Safari však zdaleka není jediným plničem cache. Je jím snad každá větší aplikace: Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, Uber, Netflix a řada dalších. Zatímco v Androidu máte v nastavení u každé aplikace možnost Vyprázdnit mezipaměť nebo Vymazat úložiště, na iPhonu je to jinak. Některé sice mají přímo ve vlastním nastavení možnost vymazat cache, mnohem jistější je však tato primitivní operace – aplikaci odstraňte (buď z nastavení, nebo rovnou z plochy) a znovu nainstalujte.

Kromě dat samotné aplikace však představuje problém ještě položka Systémová data úplně na dně v Nastavení > Úložiště: iPhone. Tam se totiž uskladňují všechny protokoly a data, které systém aktuálně využívá. Úplně jednoznačný vhled do toho, co tato položka obsahuje, nemáme. Častokrát opakovanou radou, jak Systémová data pořádně vyčistit, je reset do továrního nastavení. Ten se však doporučuje až jako poslední možnost – pokud totiž neuděláte správnou zálohu, můžete přijít o množství důležitých dat.