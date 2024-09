Jak to bude s Nintendo Switch 2 a zpětnou kompatibilitou her? Máme nové informace

Chystaný nástupce Nintenda Switch pravděpodobně nabídne zpětnou kompatibilitu

Naznačují to nové informace, se kterými přišel Pokemaniac

Switch 2 by měl být představen nejpozději v březnu 2025

Herní konzole Nintendo Switch je na trhu už nějaký ten pátek, konkrétně od roku 2017. Za tu dobu na oblíbenou platformu vyšla celá plejáda her, do nichž nadšení hráči investovali nemalé peníze. Se sílícími spekulacemi o příchodu nástupce se nejeden uživatel ptá, co s těmito zakoupenými hrami bude. Bude mít nová konzole zpětnou kompatibilitu se současným Nintendem Switch? V případě japonské společnosti totiž zpětná kompatibilita není samozřejmostí, tudíž je tato otázka zcela na místě.

Příští generace Switche by měla být zpětně kompatibilní

Nedávná zjištění, která přinesl podrobný pohled na firmware Switche s označením 18.0.0, naznačují, že Nintendo Switch 2 bude zpětně kompatibilní se svým předchůdcem, jak se v posledních měsících spekulovalo. Jak podrobně popsal Pokemaniac, aktualizace firmwaru Switch 18.0.0 přidala podporu nového typu přípojného bodu klasifikovaného jako „compat“. Tento nový typ přípojného bodu by mohl být použit pro kvalitnější assety pro Nintendo Switch 2, shader cache, zpřístupnění určitých souborů kontextově v rámci jednotného souborového systému pro cross-gen hry nebo ochranu důležitých souborů v next-gen konzolích před pirátstvím a emulací.

Spekulací o novém systému od Nintenda v poslední době přibývá. Aktuálně se o systému ví s jistotou jen velmi málo kromě toho, že se na něm již nějakou dobu pracuje. Všechny ostatní informace pocházejí z úniků a spekulací, například že společnost AMD prohrála výběrové řízení na návrh systému kvůli obavám z výkonu a spotřeby energie v handheldovém režimu a že nový čip Nvidia, který systém pohání, bude poskytovat podporu DLSS a Ray Reconstruction a také vyšší rozlišení než Steam Deck. Co také s jistotou víme je fakt, že se představení Nintenda Swtich 2 dočkáme ještě v tomto fiskálním roce firmy z Kjóta, který končí v březnu roku 2025.