Jak smazat Twitter? Zrušení je otázkou několika kliknutí

Přijde vám, že už se Twitter hodně obrací proti svým dřívějším zásadám?

Elon Musk skutečně přispěl k transformaci této oblíbené sociální sítě

Jak Twitter smazat na počítači nebo v aplikaci v telefonu?

Twitter patří do síně slávy sociálních sítí, přestože nikdy neměl ani srovnatelnou popularitu s Facebookem, Instagramem, nebo nejmladším TikTokem. Pokud na síti z jakéhokoliv důvodu už nechcete dál participovat, můžete odejít. Smazání účtu nabízí Twitter přímo v aplikaci pro iOS i Android, nebo v rámci webového rozhraní na počítači.

Twitter s Elonem i bez něj

Jaký důvod byste mohli mít k tomu, že chcete odejít z Twitteru? Tím prvním je pravděpodobně to, že jde o velký žrout času – jako všechny sociální platformy tohoto druhu. Když se člověk snaží využít svých 24 hodin denně na maximum, potřebuje se odpoutat od prokrastinace na sociálních sítích.

Pádným argumentem k odchodu můžete mít i v případě, že se vám nezamlouvá to, jakým směrem kormidluje loď Twitteru její aktuální kapitán, miliardář Elon Musk. Odlišný pohled na cenzuru a blokaci nevhodného obsahu, nebo rozdělení uživatelů na platící a neplatící a kopání celkem hlubokého kanálu mezi těmito dvěma skupinami. To je jen hrstka toho, co s sebou Musk na Twitter přinesl.

Ať už máte svůj důvod pro odchod z Twitteru jakýkoliv, můžete to učinit na mobilu i tabletu s iOS / iPadOS či Androidu, popřípadě na počítači ve webovém rozhraní Twitteru. Síť umožňuje deaktivaci na 30 dní, po uplynutí bude účet zrušen a archivován – již se k němu nebudete moci vrátit.

„Chystáte se zahájit proces deaktivace vašeho účtu na Twitteru. Vaše zobrazované jméno, @uživatelské_jméno a veřejný profil už nebudou viditelné na stránce Twitter.com ani v aplikacích Twitter pro iOS nebo Twitter pro Android,“ uvádí Twitter na oficiálních stránkách. Pokud si chcete stáhnout své údaje, je to možné, jen je třeba žádost o poskytnutí údajů a stažení provést ještě před deaktivací účtu.

Otevřete aplikaci Twitter Nahoře vlevo klepněte na miniaturu vaší profilové fotky Dole vyberte „Nastavení a podpora“ a pak „Nastavení a soukromí“ Vyberte první položku „Váš účet“ Pro změnu úplně dole klikněte na „Deaktivovat účet“ Přečtete si informace a dole zvolte červeným písmem „Deaktivovat“ Ověřte se heslem k účtu a potvrďte deaktivaci

Otevřete Twitter v prohlížeči Na levém panelu klikněte na „Víc“ a pak „Nastavení a podpora“ a „Nastavení a soukromí“ Vyberte „Váš účet“ a pokračujte na „Deaktivovat účet“ Přečtete si informace a dole zvolte červeným písmem „Deaktivovat“ Ověřte se heslem k účtu a potvrďte deaktivaci