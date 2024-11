Jak se lépe vyspat? Poradí vám experti a pomůžou moderní technologie

Špatný spánek už nemusí být noční můrou. Bezplatný spánkový kurz Vyspi se na to! od Samsungu je dostupný všem. Nabízí vědecky podložené tipy od českých a slovenských expertů, které vám pomůžou zlepšit kvalitu spánku. Absolvováním kurzu se navíc zařadíte do soutěže o nejnovější hodinky Samsung Galaxy Watch.

Problémy se spánkem trápí víc než 80 % populace. Ukázalo se, že průměrná efektivita spánku mezi lety 2021 a 2023 klesla. Zhoršené spaní se navíc týká mužů i žen bez ohledu na věk, kontinent nebo náboženské vyznání. Ať už vás ruší stres, nedostatečná kvalita nebo nevhodné návyky, špatný spánek ovlivňuje nejen vaši náladu, ale i zdraví. Samsung proto přichází s pomocí v podobě bezplatného kurzu Vyspi se na to!, který vám poskytne užitečné tipy a vědecky podložené rady, jak kvalitní spánek podpořit. Na co se můžete těšit?

12 lekcí plných užitečných tipů

Kurz zahrnuje dvanáct tematických videolekcí od českých a slovenských odborníků. Ty se zaměřují na široké spektrum oblastí, které se spaním souvisejí. Petr Ludwig například vysvětlí, jak spánek souvisí s energií a kolik hodin denně byste měli spát. Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček z Brain We Are vám zase ukážou, jak správně seřídit cirkadiánní rytmy a jaké doplňky stravy jsou vhodné. Lenka Medvecová Tinková, medicínská antropoložka, vám poradí jak na spánek u dětí, zatímco Hynek Medřický, expert na světlo, vysvětlí, jaké světlo mít doma, abyste spali co nejlépe a přes den pak byli plní energie.

