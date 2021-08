Jak by mohl vypadat Surface Duo 2? Podívejte se na detailní obrázky

Před nedávnem se na internetu objevily fotografie údajně druhé generace kapesního komunikátoru Microsoft Surface Duo. Jejich pravost z pochopitelných důvodů ověřit nelze, to však neznamená, že se s nimi nedá dále pracovat. Redaktoři serveru WindowsUnited se například dali dohromady s designerem Jonasem Dähnertem, který na základě těchto fotografií vytvořil sérii neoficiálních renderů.

Surface Duo + fotohrb = Surface Duo 2?

I když Surface Duo není zařízení, na které vzpomínám v dobrém, Microsoft pravděpodobně nesáhne ke kompletní přeměně, ale pouze k nápravám nejčastěji vytýkaných chyb. Jednou z nich byl nepříliš kvalitní fotoaparát, který musel u první generace ustoupit ladným křivkám celého zařízení.

U druhé generace by měl tento neduh vyřešit mohutný vystupující hrb na zádech obsahující hned tři čočky, a to i přesto, že by k sobě obě poloviny zařízení v „telefonním režimu“ nepřiléhaly. Zda Microsoft opravdu k tomuto kontroverznímu kroku sáhne, je zatím ve hvězdách, redakce obvykle dobře obeznámeného serveru WindowsCentral tuto variantu připouští.

Redaktor Zac Bowden s odvoláním na své zdroje rovněž potvrdil, že Surface Duo 2 má dostat lehce tenčí rámečky než jeho předchůdce, což je na neoficiálních renderech rovněž vidět. Displej by měl mít zároveň zaoblené rohy. Kromě lepšího fotoaparátu a tenčích rámečků okolo displeje lze očekávat i výkonnější čipset, podporu NFC a hlavně vyladěnější operační systém.

Spekuluje se, že Surface Duo 2 bude odhalen ještě v letošním roce, pravděpodobně v říjnu.