Jak bude vypadat Galaxy Fold 2? První obrázky naznačují masivní inovace

Galaxy Fold byl prvním vážným pokusem Samsungu dostat mezi lidi smartphone s ohebným displejem, byť form faktor mladšího véčkového Galaxy Z Flip dává o něco větší smysl. Galaxy Fold si však i přes některé své nedostatky fanoušky našel, a tak se nelze divit, že Samsung připravuje jeho přímého nástupce. Jaká pro něj chystá zlepšení? Odpověď přichází z německého webu Windows United.

Galaxy Fold 2: větší vnější displej a jiné rozmístění fotoaparátů

Redaktoři zmíněného webu posbírali veškeré spekulace, patentové přihlášky a interní informace a přetavili je do několika neoficiálních renderů. Pokud se alespoň zčásti potvrdí, čekají nás některé poměrně velké změny v návrhu celého zařízení.

Pravděpodobně největší novinkou se jeví roztažení vnějšího displeje prakticky přes téměř celou čelní plochu; malý vnější displej byl Samsungu Galaxy Fold poměrně hodně vyčítán, nové řešení by výrazně zvýšilo jeho použitelnost. Samsung prý uvažuje o doplnění tohoto displeje o selfie kamerku, která by měla zaujmout prostor ve výřezu při horní straně.

K redukci kamer by naopak mělo dojít uvnitř zařízení; tam prý máme očekávat pouze jeden snímač umístěný do otvoru v pravém horním rohu ohebného panelu. Vnitřní panel by tak měl být skutečně využitelný po celé své ploše.

Sestava fotoaparátů na zadní straně vypadá na renderech podobně jako v případě aktuálních vlajkových modelů řady Galaxy S20, hlavní otázka se bude točit zejména okolo hlavního snímače: použije Samsung tradiční 12Mpx senzor nebo sáhne po 108Mpx kameře z Galaxy S20 Ultra?

Integrovaný stylus S Pen

Velmi skloňovanou veličinou je podpora stylusu S Pen, který by dokonce mohl najít domov v šachtě uvnitř telefonu, byť zdířka není na žádném z renderů patrná. Otázka také visí nad tím, jak si s hrotem stylusu poradí vnitřní displej, který má obecně kvůli plastové ochraně horší odolnost vůči poškrábání.

Od Galaxy Fold 2 se očekává špičková vnitřní hardwarová výbava, srdcem se má stát čipset Qualcomm Snapdragon 865 s 16 GB RAM a podporou sítí 5G. K uvedení telefonu by mohlo dojít někdy v srpnu společně se smartphony řady Galaxy Note, byť kvůli pandemii COVID-19 může být tato tradiční premiéra odložena na později.