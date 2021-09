Jabra Elite 7 Pro slibují revoluční kvalitu hovorů. Novinek je ale mnohem více

Společnost Jabra představila nová bezdrátová sluchátka Elite 7 Pro. I když to z názvu nevyplývá, jedná se o přímého nástupce modelů Elite 85t, 75t a 65t z předchozích tří let. Nová sluchátka mají oproti minulé generaci hned několik vylepšení, přičemž to největší se týká telefonních hovorů.

Jabra Elite 7 Pro: menší, lehčí a lepší

Sluchátka Jabra Elite 7 Pro jsou ve srovnání s loňským modelem Elite 85t menší a lehčí, přesto uvnitř najdete všechny oblíbené funkce a ještě něco navíc. Hlavním přídavkem je technologie MultiSensor Voice, která má znatelně vylepšit záznam vašeho hlasu během hovorů. Sluchátka v této situaci berou v potaz nejen zvuk ze čtyř mikrofonů, ale i vibrace vaší čelisti. Výsledek „přežvýkají“ inteligentní algoritmy, které vyzdvihnou váš hlas a potlačí veškeré šumy okolí, aby vás druhá strana slyšela tak, jako byste stáli vedle ní.

Ničím nerušený zvuk si ale můžete užít i vy sami, a to díky přítomnému aktivnímu potlačení hluku (ANC), jehož sílu si můžete zvolit v doprovodné aplikaci. ANC lze aktivovat přímo pomocí tlačítka na sluchátku, stejně tak můžete využít opačně fungující technologii HearThrough, která vám do sluchátek posílá zvuky okolí. Potěšující také je, že obě sluchátka pracují autonomně, takže můžete využívat služeb jen jednoho z nich. Konektivitu obstarává technologie Bluetooth 5.2, přičemž sluchátka mohou být najednou spárována se dvěma zařízeními.

Na jedno nabití až 11 hodin

Každé ze sluchátek obsahuje 6mm měnič, který má poskytnout vysoce kvalitní zvuk za každých podmínek. Sluchátka navíc byla navržena, aby co nejlépe seděla v uších; Jabra přitom využila znalosti mateřské společnosti GN a její knihovnu více než 62 tisíc skenů uší.

Nové je i nabíjecí pouzdro, tentokráte má tvar přerostlé pilulky. Nabíjet ale příliš často nebudete; Jabra slibuje až 9 hodin výdrže s aktivovaným ANC, popř. 11 hodin bez něj. Pokud do hry zapojíte nabíjecí krabičku, vystačíte si 35, respektive 42 hodin bez nabíjení. Krabička se dobíjí jak bezdrátové, tak skrze USB-C kabel, přičemž stačí pouhých 5 minut nabíjení k hodině poslechu.

Cena a dostupnost

Sluchátka Jabra Elite 7 Pro půjdou do prodeje 1. října za cenu 200 USD (asi 4 300 korun). V nabídce bude ještě levnější model Elite 7 Active, který bude ochuzen o technologii Multisensor Voice, zato nabídne odolnost IP57 a tělo ze silikonového kaučuku, který je odolnější vůči pocení. Variantu Active zakoupíte za 180 USD (asi 3 900 korun bez DPH).