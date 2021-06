Jablíčkáři, pozor! Špatně pojmenovaný hotspot může zablokovat Wi-Fi vašeho iPhonu

Žádný operační systém není dokonalý, což platí také o iOS. Tu a tam se v systémech objeví chyba, která v lepších případech jen lehce vyděsí uživatele, v horších případech může poškodit celý telefon. Výzkumný pracovník zaměřující se na zabezpečení Carl Schou přišel na kuriózní chybu v iOS, která způsobuje deaktivaci Wi-Fi.

Schou vytvořil hotspot s názvem „%p%s%s%s%s%n.“ a nechal k němu připojit svůj iPhone. Ten se k danému hotspotu nejen nepřipojil, ale nedokázal se připojit k žádné jiné Wi-Fi síti. Situaci nenapravila ani změna SSID sítě a restart iPhonu. Schou se pro jistotu pokusil k síti připojit více iPhonů, aby mohl chybu s jistotou potvrdit. Telefony s Androidem se k síti připojily bez potíží, což chybu zredukovalo pouze na telefony s nakousnutým jablíčkem ve znaku.

Vyřešení chyby je poměrně triviální, neboť v nastavení stačí restartovat nastavení sítě a následně vypnout a zapnout iPhone. Jiní vědci zkoumající tyto jevy se domnívají, že jde o problém s analýzou vstupu, protože znak procenta na začátku může být iOS nesprávně interpretován jako specifikátor formátu řetězce a následující znaky mohou být brány jako proměnná nebo příkaz, než jako prostý text.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021