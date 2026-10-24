iPod slaví 25 let. Apple si legendární přehrávač připomíná skvělým vtípkem

- Přehrávač iPod oslavil v tomto týdnu 25. výročí
- Legendární přehrávač si můžete nově připomenout na stránkách Apple Music
- Dnes už iPod u Applu nekoupíte, poslední se vyprodaly v roce 2022
Legendární hudební přehrávač Apple iPod oslavil v tomto týdnu 25 let od svého uvedení – představen byl přesně 23. října roku 2001. I když se zdaleka nejednalo o první kapesní přehrávač hudby, z iPadu se stal fenomén – přišel s velkou kapacitou (čítající 1 000 uložených písniček), revolučním ovládáním a později i jednoduchým nákupem hudby. V USA se iPod stal symbolem životního stylu a jeho jméno synonymem pro jakýkoliv mp3 přehrávač.
iPod přišel v několika různých variantách, kromě základního modelu s pevným diskem Apple postupně představil iPod Mini, iPod Nano, iPod Shuffle a iPod Touch. Dnes už v obchodě Applu žádný iPod nenajdete, poslední iPod Touch 7. generace se přestal prodávat 10. května roku 2022. Apple nicméně k 25. výročí představení prvního iPodu připravil zajímavý easter egg v rámci webové podoby Apple Music, která tento legendární přehrávač připomíná.
Vyzkoušejte si první iPod na stránkách Applu
Pokud otevřete webovou stránku Apple Music a v adresním řádku za lomítko napíšete jakýkoliv shluk znaků, nedostanete se na klasickou chybovou stránku 404 (stránka nenalezena) – namísto ní se spustí miniaplikace s vyobrazenou podobou původního přehrávače iPod.
theres a hidden fully functional ipod as a 404 page on apple music https://t.co/vLYpnkHG4x pic.twitter.com/0cSz4SF1kp
— Kian (@kianworld) October 23, 2026
Tento přehrávač je interaktivní – obsahuje všechny ovládací prvky jako původní iPod, tedy tlačítka soustředěná okolo dotykového kolečka. Veškerý obsah je zobrazován na monochromatickém displeji, který nabízí přístup do knihovny playlistů, umělců nebo písniček, vesměs z počátku nultých let.
Ve virtuálním iPodu je nahráno 1029 písniček od spousty interpretů napříč žánry, přičemž přímo v přehrávači si můžete přehrát jejich 90sekundové ukázky. Některé písničky jsou v přehrávači dvakrát, např. American Idiot od Green Day nebo In the End od Linkin Park.
Pokud si chcete virtuální iPod vyzkoušet, lepší pocit z ovládání získáte na dotykovém displeji, takže doporučujeme si miniaplikaci vyzkoušet na mobilním telefonu.