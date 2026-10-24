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iPod slaví 25 let. Apple si legendární přehrávač připomíná skvělým vtípkem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 24. 10. 18:00
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První generace iPodu
  • Přehrávač iPod oslavil v tomto týdnu 25. výročí
  • Legendární přehrávač si můžete nově připomenout na stránkách Apple Music
  • Dnes už iPod u Applu nekoupíte, poslední se vyprodaly v roce 2022

Legendární hudební přehrávač Apple iPod oslavil v tomto týdnu 25 let od svého uvedení – představen byl přesně 23. října roku 2001. I když se zdaleka nejednalo o první kapesní přehrávač hudby, z iPadu se stal fenomén – přišel s velkou kapacitou (čítající 1 000 uložených písniček), revolučním ovládáním a později i jednoduchým nákupem hudby. V USA se iPod stal symbolem životního stylu a jeho jméno synonymem pro jakýkoliv mp3 přehrávač.

ipod lineup

iPod přišel v několika různých variantách, kromě základního modelu s pevným diskem Apple postupně představil iPod Mini, iPod Nano, iPod Shuffle a iPod Touch. Dnes už v obchodě Applu žádný iPod nenajdete, poslední iPod Touch 7. generace se přestal prodávat 10. května roku 2022. Apple nicméně k 25. výročí představení prvního iPodu připravil zajímavý easter egg v rámci webové podoby Apple Music, která tento legendární přehrávač připomíná.

Vyzkoušejte si první iPod na stránkách Applu

Pokud otevřete webovou stránku Apple Music a v adresním řádku za lomítko napíšete jakýkoliv shluk znaků, nedostanete se na klasickou chybovou stránku 404 (stránka nenalezena) – namísto ní se spustí miniaplikace s vyobrazenou podobou původního přehrávače iPod.

Tento přehrávač je interaktivní – obsahuje všechny ovládací prvky jako původní iPod, tedy tlačítka soustředěná okolo dotykového kolečka. Veškerý obsah je zobrazován na monochromatickém displeji, který nabízí přístup do knihovny playlistů, umělců nebo písniček, vesměs z počátku nultých let.

Původní iPod si můžete vyzkoušet přímo na stránce Applu
Původní iPod si můžete vyzkoušet přímo na stránce Applu

Ve virtuálním iPodu je nahráno 1029 písniček od spousty interpretů napříč žánry, přičemž přímo v přehrávači si můžete přehrát jejich 90sekundové ukázky. Některé písničky jsou v přehrávači dvakrát, např. American Idiot od Green Day nebo In the End od Linkin Park.

Pokud si chcete virtuální iPod vyzkoušet, lepší pocit z ovládání získáte na dotykovém displeji, takže doporučujeme si miniaplikaci vyzkoušet na mobilním telefonu.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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