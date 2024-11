iPhony s iOS 18.1 se záhadně restartují. Chyba, nebo bezpečnostní opatření?

Chytré telefony od Applu se s nejnovější verzí iOS samy od sebe restartují

Stane se tak několik dní poté, co telefon nezaznamená žádnou aktivitu

Nejedná se o chybu, ale o promyšlenou bezpečnostní funkci

Pokud jde o bezpečnost uživatelských dat, patří iPhone bezesporu mezi jeden z nejbezpečnějších chytrých telefonů na trhu přičemž Apple se neustále snaží hledat způsoby, jak jej učinit ještě bezpečnějším. V rámci systému iOS 18.1 gigant z Cupertina implementoval novinku, která přidělala vrásky na čele nejednomu příslušníkovi policie, který se snažil dostat do zařízení, aby tímto způsobem získal důkazy proti pachateli. Chytré telefony s nakousnutým jablkem ve znaku se totiž samy od sebe začaly restartovat.

Restart po neaktivitě není chyba, ale funkce

Nejde však o chybu, jak by si někdo mohl myslet, ale o poměrně promyšlený způsob ochrany. Ta se nazývá „inactivity reboot“, tedy v překladu restart při nečinnosti, alespoň podle Jisky Classena, vedoucího výzkumné skupiny v Hasso Plattner Institute. On nicméně není jediný, kdo se této záhadě pokusil přijít na kloub. Také forenzní specialista Christopher Vance ze společnosti Magnet Forensics poukázal na to, že novější verze iOS obsahují v kódu časovač aktivity, který po určité době přinutí iPhony k restartu. V čem je ale ukrytý onen bezpečnostní prvek?

Dostat se do zamknutého iPhonu, který byl v nedávné době odemčen a používán, je o něco jednodušší, než prolomit obranu iPhonu, který byl nedávno restartován a vyžaduje heslo pro první vpuštění do systému po zapnutí. Právě tato skutečnost ztěžuje práci policii, která se snaží prolomit obranu iPhonu pachatelů – po tomto restartu totiž musí se svou snahou začít znovu od začátku. Toto opatření pochopitelně není namířeno proti orgánům činným v trestném řízení, ale především proti různým zlodějům, kteří by se mohli chtít dostat k vašim datům z odcizeného smartphonu.

Pokud se někdo bude chtít prolomit do vašeho iPhonu s iOS 18.1 a vyšším, má na to v současné době čtyři dny, což není zrovna mnoho času. I v případě, kdy by vznikl nástroj, který by obranu iPhonu prolomil v takto rekordním čase, není pro Apple žádný problém časovač v systému upravit tak, aby se iPhone při neaktivitě restartoval zase o něco dříve, třeba už po dvou dnech.