iPhone umí rozpohybovat libovolnou ikonu aplikace, může za to úsměvná chyba systému

Animované ikony jsou v iOS oficiálně vyhrazeny pouze pro hodiny a kalendář

S využitím drobné chyby v systému lze ovšem rozpohybovat jakoukoli aplikaci

K masivnímu rozšíření nejspíše nedojde

Mřížka ikon patří mezi základní poznávací znaky mobilního operačního systému iOS. Ačkoli před nedávnem do systému přibyly také widgety, samotné ikony stále zůstávají nezměněny a kromě čísla o počtu zmeškaných notifikací vám toho příliš neukáží. Apple sice přidal možnost změnit vzhled jednotlivých ikon, přičemž s trochou snahy lze přizpůsobit domovskou obrazovku k obrazu svému, nicméně širší možnosti úprav k dispozici nejsou. Kromě aplikací Hodiny a Kalendář společnosti Apple například systém neobsahuje žádné animované nebo interaktivní ikony – vývojář Bryce Bostwick však našel skulinku, které to umožňuje.

iOS umí animovat všechny ikony aplikací

Přesněji řečeno, skulinka využívá oficiální rozhraní API systému k poskytování alternativních ikon aplikací, ale obchází požadavek na ruční provedení akce uživatelem. V typickém scénáři iOS vyžaduje, aby si uživatel v aplikaci vybral vlastní ikonu a poté systém zobrazí upozornění potvrzující změnu. Akce změny ikony aplikace se zruší, pokud systém není schopen ověřit, že to byl uživatel, kdo zvolil jinou ikonu, nebo pokud se nezobrazí potvrzující upozornění. V důsledku toho neexistuje způsob, jak by aplikace mohla sama změnit svou ikonu na pozadí.

Pomocí speciální metody v rámci API však mohl Bostwick nastavit vlastní ikony, aniž by vyžadoval potvrzení od uživatele. Vývojář rovněž oklamal systém, aby upravil kontrolu stavu aplikace, takže iOS vidí aplikaci jako aktivní, i když běží na pozadí.

To umožňuje aplikaci automaticky měnit ikonu na pozadí, kdykoli se jí zachce. Aby demonstroval možnosti, Bostwick zkombinoval několik snímků, čímž vytvořil animované ikony.

Masivního rozšíření animovaných ikon se nicméně s nejvyšší pravděpodobností nedočkáme – aplikace zneužívající tuto skulinku by totiž Apple skrze svůj systém schvalování bezesporu zamítl a do App Store nepustil. Ačkoli se neví o tom, že by Apple do systému iOS chystal animované ikony, nedávné zprávy naznačují, že gigant z Cupertina v systému iOS 18 zásadně přepracuje domovskou obrazovku iPhonu. Společnost údajně pracuje na nových možnostech, které uživatelům umožní volně přesouvat ikony po obrazovce, a také jim umožní vybrat si barvu pozadí pro ikony aplikací.