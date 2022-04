iPhone a periskopický teleobjektiv? Apple se osmělí možná už příští rok

iPhony bezesporu patří mezi nejlépe fotící smartphony, ovšem v konkurenci ostatních značek v jedné disciplíně ztrácí – chybí jim teleobjektiv s pořádnou úrovní přiblížení. Zatímco iPhone 13 Pro disponuje trojnásobným optickým přiblížením, telefony s periskopickými kamerkami zvládají i desetinásobné. Dočkáme se od Applu v brzké době vylepšení?

Dodají nové teleobjektivy korejští Jahwa Electronics?

Podle korejského serveru TheElec Apple údajně uzavřel dohodu s novým dodavatelem komponent do iPhonů. Má jím být jihokorejská společnost Jahwa Electronics, která se zabývá vývojem a výrobou součástek mobilních fotoaparátů, zejména technologií optické stabilizace a autofokusu.

Zástupci této firmy v minulých dnech oznámili velkou investici do nových továren v hodnotě 191 miliard wonů (asi 3,51 miliard korun), přičemž se spekuluje, že se v nich budou vyrábět komponenty pro příští iPhony. Zástupci Applu totiž závody Jahwa Electronics navštívili v minulém roce. Je tedy možné, že už tehdy byly položené základy nové dohody. U cupertinských je také běžnou praxí, že po svých partnerech žádají výstavbu nových linek pro exkluzivní výrobu komponent do vlastních zařízení.

Mluví se o tom, že Jahwa Electronics by mohla pro Apple vyvíjet a vyrábět optickou stabilizaci pro teleobjektivy, odvážné hlasy dokonce hovoří o periskopickém fotoaparátu s větší mírou přiblížení. O něm se ve spojení s iPhony spekuluje už několik let, jeho příchod dokonce predikuje uznávaný informátor Ming-Chi Kuo. Ten očekával, že periskopickou kameru uvidíme v jablečném telefonu už letos, ale nakonec svou předpověď o rok odsunul. Přijít by tedy měla příští rok.