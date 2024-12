iPhone 17 Air bude největší designovou změnou, ve hře je stále i ohebné zařízení

Server The Wall Street Journal potvrzuje některé spekulace týkající se budoucích iPhonů

Zařízení s označením Air by skutečně mělo dorazit s rekordně tenkým pasem

Apple podle všeho nezanevřel ani na vývoj ohebného iPhonu

Telefony iPhone jsou v posledních letech podle mnohých „nudné“, a to nejen po stránce nových funkcí, ale také designu. Apple se zkrátka řídí heslem „neopravuj, co není rozbité“, a přináší nám každý rok nová zařízení, která se ale nikterak výrazně od předchozích verzí neliší. Podle Aarona Tilleyho a Jang Ťie z deníku The Wall Street Journal plánuje Apple v příštích několika letech řadu zásadních změn designu a formátu iPhonů, takže bychom se rozhodně nudit neměli.

iPhone 17 Air by měl dorazit už v příštím roce

Zveřejněné informace potvrdily rozšířené spekulace o iPhonu 17 Air s ultratenkým designem, který by měl být tenčí než současné modely iPhonu. Zpráva nezmiňuje konkrétní rozměry, ale z předchozích spekulací víme, že zařízení by mohlo být tenké od 5 do 6,25 milimetru, zatímco současná řada iPhonů 16 začíná na tloušťce 7,8 milimetru. Dosud nejtenčím modelem byl iPhone 6 s tloušťkou 6,9 milimetru, takže iPhone 17 Air by tento rekord překonal. Nutno připomenout, že tloušťka iPhonu 6 způsobila zařízení nejeden problém, tudíž bude zajímavé sledovat, jak se s nimi Apple vypořádá.

Spekuluje se, že iPhone 17 Air by měl přijít o některé funkce, jejichž absence by mu tenký profil měly umožnit. Kupříkladu má Air podle WSJ nabídnout „zjednodušený“ systém fotoaparátu, ať už to znamená cokoli. Pokud jde o cenu, měl by iPhone 17 Air začínat na nižší ceně než modely Pro, tedy pod 30 tisíc korun v českých cenách.

Jak WSJ dále upozorňuje, Apple plánuje představit také dvě skládací zařízení. Jedním z těchto zařízení by měl být vůbec největší MacBook s 19″ displejem, zatímco druhým prý bude skládací iPhone s vnitřním displejem přesahujícím 6,9 palců. Těch bychom se ale neměli dočkat dříve než v roce 2026, respektive podle některých informací v roce 2027. Apple se prý při vývoji skládacího iPhonu potýká s velkými problémy, které se týkají mimo jiné ohebného pantu či ochranné vrstvy displeje.