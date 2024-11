iPhone 16 stahuje náskok konkurence, elitnímu Snapdragonu dýchá na záda

Aktualizace iOS 18.1 vylepšila výkon řady iPhone 16

Zlepšení zaznamenaly nejen modely Pro, ale také ty základní

Rozdíl oproti čipsetu Snapdragon 8 Elite je zase o něco menší

Aktualizace systému iOS s pořadovým číslem 18.1 je tady a minimálně v zahraničí se vše točí zcela pochopitelně okolo umělé inteligence Apple Intelligence. O čem už se ale mluví trochu méně je nárůst výkonu, který nová verze přináší pro stávající modely z řady iPhone 16. Ačkoli je s ohledem na výkon stále jasným králem čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku podle všeho tento rozdíl nyní alespoň trochu zmírnily.

iPhone 16 dotahuje ztrátu na vlajkový Snapdragon

Nebylo by to poprvé, kdy by Apple v rámci aktualizace systému ovlivnil výkon svých zařízení. V případě iPhonu 15 Pro a Pro Max tímto způsobem ovlivnil výkon tak, aby se zařízení nepřehřívala. Otázkou ovšem zůstává, proč Apple vydával současnou generaci zařízení s tím, že je udělal úmyslně pomalejší, nicméně to se ale nejspíše nedozvíme. Nyní už k samotným číslům: při přechodu mezi iOS 18 a 18.1 dochází u iPhonu 16 a iPhonu 16 Pro k průměrnému nárůstu výkonu procesoru o 6 %, a to jak u testu jednoho jádra, tak u testu více jader současně.

Na obou telefonech můžeme pozorovat nárůst mezi 4,9 % a 7,3 %, avšak vzhledem k takto malým nárůstům bychom měli konkrétnímu číslu spíše nechat jistý prostor. Šest procent je totiž jen relativně mírné zlepšení a při každodenním používání zařízení to nejspíše ani nepoznáte. Pozitivní zprávou nicméně je, že výkon narostl nejen na vybavenějším čipsetu A18 Pro, ale také na základním čipsetu A18, takže se vyššího výkonu dočkali všichni.

Server Android Authority výsledky porovnal přímo se Snapdragonem 8 Elite, přičemž výsledky jsou stále více než jasné. Zatímco na jednom jádru je výkon procesoru A18, resp. A18 Pro vyšší, jakmile jde o zapojení více jader, nedává Qualcomm svému konkurentu šanci – na jednom jádru vede A18/A18 Pro o přibližně 18 procent, v případě více jader vítězí Snapdragon 8 Elite o přibližně 16 procent. V těchto případech se ale bavíme o porovnávání iPhonů s referenčním zařízením. Jakmile Android Authority porovnal výsledky s reálným zařazením s čipsetem Snapdragon 8 Elite, kterým je Realme GT7 Pro, rozdíl už tak propastný nebyl.

Viditelný rozdíl je v případě teploty při maximálním zatížení. V tomto případě je patrné, že Realme GT7 Pro se zahřívá mnohem více, než konkurenční iPhone 16/iPhone 16 Pro, což je z hlediska výkonu zařízení poměrně problém. Bude otázkou, jak si s čipsetem od Qualcommu poradí ostatní výrobci a je možné, že se některý z nich přiblíží referenčním hodnotám, nicméně v praxi se nejspíše budeme setkávat se smartphony, které se blíží spíše výkonu Realme.